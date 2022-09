La chronique de Laurent Gerra du jeudi 22 septembre

Bruno Le Maire, ministre des Finances et écrivain érotique à ses moments perdus, multiplie les annonces rassurantes et séduisantes pour les Français. Des prises de parole qui n'enchantent pas vraiment, Elisabeth Borne : "il faut vous concentrer sur votre travail et arrêter les déclarations mirobolantes, mon p’tit Bruno. Le redressement ne va pas se faire tout seul (...) Vous me ferez une fiche que je mettrai dans le dossier que j’ai sous le bras. J’y compte pour demain", sermonne la Première ministre.

A quelques mois de la coupe du monde de football au Qatar, après Vincent Lindon et Eric Cantonna, c’est Jean Lassalle qui appelle au boycott de la compétition. "On nous demande de faire des efforts pour lutter contre le réchauffement climatique et les footballeurs vont jouer sur des terrains climatisés… Bouducon ! Un stade de foot, ce n'est pas un frigo Arthur Martin", rappelle l'homme politique. Ce dernier a d'ailleurs une solution : "Je propose d’organiser la coupe du monde chez moi dans mon village de Lourdios-Ichère. On met quatre piquets pour faire les buts et le tour est joué".

Toujours dans le monde du football, l’affaire du chantage contre Paul Pogba a révélé de bien étranges pratiques dans ce milieu. Un sujet de société qui n’a pas échappé à l’infatigable Jean-Michel Aphatie. "Pour en parler, je reçois le Professeur Babacar Cissé M’Béré-Béré, qui exerce comme vaudou guérisseur à Barbes-Rochechouart, ligne 4", débute l'animateur.

