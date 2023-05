À partir du jeudi 11 mai, la deuxième phase de vente des billets pour les Jeux olympiques de Paris en 2024 ouvre. Un million et demi de billets seront mis en vente. Néanmoins, cette vente sera réservée aux personnes s'étant inscrites entre le 15 mars et le 20 avril, et qui seront tirées au sort. À partir du 9 mai, ces dernières seront averties par mail, et disposeront d'un créneau d'achat qui durera 48 heures.

Lors de cette seconde phase, les billets à l'unité seront mis à l'honneur. Chaque personne tirée au sort pourra acheter jusqu'à 30 billets. Néanmoins, si vous aviez déjà la chance d'être tiré au sort de la première phase, et que vous aviez profité des billets en packs, il faudra déduire le nombre de billets achetés des trente autorisés. Ainsi, si vous aviez acheté neufs billets, vous ne pourriez prendre que 21 billets au maximum.

Au cœur des critiques lors de la première vente, le prix des billets est, lui aussi, connu. Ainsi, lors de cette nouvelle phase, 150.000 billets à 24 euros, sur les 300.000 restants, seront mis en vente, mais aussi des billets à 50 euros, et bien sûr d'autres bien plus chers. Toutes les disciplines et sessions seront disponibles à partir du 11 mai, sauf celles déjà complètes après la première phase. Les billets les moins chers ne donneront, pour sûr, pas accès aux moments les plus demandés, comme les finales.

Des billets pour les cérémonies d'ouverture et de clôture

Nouveauté pour cette deuxième phase : il sera aussi possible d'acheter des places pour les cérémonies d’ouverture et de clôture. Et il faudra mettre le prix pour assister à ces shows. Ainsi, pour l'ouverture, le 26 juillet 2024, le long de la Seine, il faudra débourser entre 90 et 2.700 euros. Pour la cérémonie de clôture, les prix pour une place assise au Stade de France iront jusqu'à 16.000 euros.

Si vous n'avez pas eu la possibilité d'acheter des places lors de cette deuxième phase, fin 2023 et en 2024, une vente en temps réel sera mise en place, sur le principe du premier arrivé, premier servi. Une plateforme de revente sur le site des Jeux olympiques sera également disponible.

