La chronique de Laurent Gerra du 1 mai 2023

Alors que le conflit le conflit aussi. Alors que le conflit ukrainien s'éternise, Vladimir Poutine brandit de nouveau la menace d'une troisième guerre mondiale pour obtenir satisfaction. Il est avec nous pour en parler. Bonjour Monsieur Poutine. Vous voulez vraiment déclencher la troisième guerre mondiale? : "Oh vous trouillard, moi, menacez vous flipper ?" On pourrait vous menacer aussi, ça ne ferait qu'empirer les choses : "Ah mais surtout Président Macron ! Pas crédible pour menacer moi, quand moi accéder au Kremlin, moi tuer tous mes opposants, quand Macron réélu, Macron danser sur le champ de Mars sur musique de pédé, ça faire peur ou ça faire peur. "

Il y a tout juste un an, Elon Musk, patron de Tesla et Space X, rachetait Twitter pour le montant astronomique de 44 milliards de dollars. Afin de mieux connaître ce réseau social. Michel Chevalet, notre expert en tout, a déployé de belles démonstrations : "Alors Tweeter comment ça marche ? Je viens de créer un compte au nom de Mich Mich 75 et j'écris ce message : J'aime les cheveux blonds." Oui un message somme toute très peu polémique : "Oui, pas un message très polémique. Et pourtant immédiatement une réponse de Antifas 45 tu soutien à Marine Le Pen, t'es un putain de fasciste, va manger, t'es mort !"

"Allô, je suis bien. On refait la télé." Ah non, désolé, si on refait la télé, c'est un autre jour à une autre heure et avec un autre titre. Donc je crois reconnaître cette voix quand même. Vous êtes Jean-Baptiste Guéguan, le sosie vocal de Johnny Hallyday ? : "Ah oui, m"avez reconnu ? Eh oui, c'est moi, c'est JB. Et vous, vous êtes bien mademoiselle ? Galéjade ?" Oui, moi c'est Jade tout court, mais c'est pas grave. Que puis je pour vous, Jean-Baptiste Guégan ? : " Alors j'ai une grande surprise au sujet pour vous, Je suis chez RTL au sujet de mon club, des sosies."

Du lundi au vendredi à 8h50, retrouvez l'incontournable Laurent Gerra qui imite avec malice les déclarations chocs et les tics des célébrités. Avec sa complice, Mademoiselle Jade, les séances de travail ne sont jamais tristes.



