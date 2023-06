La chronique de Laurent Gerra du 7 juin 2023

Pour la première fois depuis de longs mois, l’inflation a baissé en France. De quoi rendre Bruno Le Maire heureux. Le ministre de l’économie est allé annoncer la bonne nouvelle à la première ministre : "Bonjour madame la première ministre…" Borne : "Bonjour mon p’tit Bruno… Puis-je savoir ce que vous faites en slip, mon p’tit Bruno ?" Le Maire : "J’étais en train d’écrire mon nouveau roman érotique, ça m’a donné chaud… Alors j’ai enlevé mes vêtements un à un et je me suis dit : 'Tiens, je vais aller voir madame la première ministre…' Avez-vous vu mon corps d’albâtre, je l’ai huilé spécialement pour vous, rendant ainsi mes muscles saillants prêts à se lancer à l’assaut de l’amour en hurlant des mots que la décence la plus élémentaire m’interdit…"

La Chine a envoyé vers sa station spatiale Tiangong trois nouveaux astronautes, dont pour la première fois un civil. Rappelons que le géant asiatique veut envoyer un chinois sur la Lune d’ici à 2030. Faisons le point avec notre sinologue préféré, Jean-Pierre Raffarin. Ni hao, Zean-Pierre... : "Ni hao, princesse Jade, pierre précieuse du soleil levant radiophonique" : Que pensez-vous de cette avancée spatiale des chinois ? : "Comme le dit Confucius : 'S’il n’y a plus de place sur la table pour les plats numéro 12, 38, 47, 75 et 84, il faut agrandir la table.' "

Après un premier numéro consacré à Dalida en mai 2022, France 3 annonce la diffusion le 23 juin prochain du deuxième numéro de son émission "L’hôtel du temps". Il est avec nous pour en parler, bonjour Thierry Ardisson : "Salut les dédé, salut les cédé, salut les décédés ! En effet, après Dalida, je vais ramener à la vie Michel Colucchi, alias Coco, alias Luluche, alias Coluche !" Vous pouvez nous rappeler le principe de votre émission ?: "Ouais… ouais… ouais… Ben le principe, il est simple : grâce à une intelligence artificielle, je fais parler Coluche comme si c’était le vrai."



























































































































