La chronique de Laurent Gerra du 6 juin 2023

Après de nombreux drames, le harcèlement scolaire est au centre de l’actualité… : "Ouiiiiii !" Bonjour François Hollande… Vous vous sentez concerné par cette question du harcèlement ? : "Moi aussi, pendant cinq ans, j’ai été harcelé… Les français se moquaient de moi… Ils disait que j’étais un incapable, un looser, un gros nul ! C’est pas gentil…" Oui mais là, on parle de harcèlement scolaire… : "Mais le harcèlement est partout… À la maison aussi… Mon ex, Valérie Trierweiler, me harcelait de question… Et pourquoi tu prends tes clés de scooter à 5 heures du matin ? Et ils sont pour qui ces croissants ? Et c’est qui d’abord, cette Julie ?"

Le gouvernement a créé une nouvelle polémique en demandant aux régions d’héberger les SDF parisiens le temps des jeux olympiques. C’est le sujet de l’émission du jour de Guillaume Durand sur Radio Classique…: "Voilà, c’était la sonate en ré mineur pour marteau-piqueur, par l’orchestre régional de la DDE d’île de France. Et je reçois maintenant Evelyne Chombier-Nakache." : "Bonjour monsieur." : " Vous êtes sociologue à l’université Booba de, comment dirais-je, Aubervilliers, et autrice du livre "Enjeux et perspectives de l’aliénation dans les nouveaux espaces paradigmatiques du contrôle social de l’habitus ethnographique", rien que de lire le titre, j’ai, comment dirais-je, mal à la tête."

Il est temps de retrouver Pascal Praud en direct de CNEWS, où il s’apprête à présenter sa célèbre émission "L’heure des pro", bonjour Pascal… : "Bonzour !" Quelles questions allez-vous aborder aujourd’hui ? : "Nous parlerons de Roland Garros. Tous les Français ont été éliminés avant la fin du deuxième tour. Est-ce parce que leur tennis est prévisible ? C’est une contrepèterie, je vous laisse un peu de temps pour la comprendre… Oui Michel Sardou, vous voulez réagir ?" Sardou : "Y a pas qu’à Roland Garros qu’il n’y a plus de Français, y en a plus non plus en Seine-Saint-Denis…"













































































































À écouter L'INTÉGRALE - Hollande, Durand, Praud... La chronique du 6 juin 2023 00:07:29

