Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean-Luc Mélenchon et Jean-Marie Le Pen

publié le 15/09/2018 à 10:09

Toujours en pointe dans l'opposition au gouvernement, Jean-Luc Mélenchon s'efforce de fédérer les mécontents autour de son mouvement la France insoumise. Mais l'incompréhension demeure chez les observateurs qui n'ont pas compris que le président des Insoumis serre la main à Emmanuel Macron après l'avoir traité de xénophobe. Et c'est un Jean-Luc Mélenchon un peu grincheux, et imité par Laurent Gerra, qui répond à Mademoiselle Jade.



"Pourquoi tu dis que je me suis aplati comme une crêpe devant Macron ? C'est ça, vas-y, remets-en une couche sur Maduro. Parle-moi du Vénézuela avec ta petite cervelle de journaliste. Profite que Gérard Miller n'est pas là. Et puis d'abord qu'est-ce qu'elles ont mes dents ?".

L'Obs a révélé que Jean-Marie Le Pen s'était attelé, cet été, à la rédaction de la suite de ses Mémoires. Le premier tome avait eu d'ailleurs beaucoup de succès. "Guten Tag Fräulein, Jade. Si vous m'aviez prévenu, n'est-ce pas, je n'aurais pas accepté votre invitation", lance l'ancien président du Front national, imité par Laurent Gerra. "Prévenu de quoi ?", lui demande son interlocutrice. "Que votre matinale était désormais animée par un migrant ! Être en présence de ce bronzé ne m'est pas agréable, n'est-ce pas !", éructe-t-il.

"Ce n'est pas un migrant, c'est Yves Calvi qui garde son bronzage acquis cet été en Grèce", lui fait remarquer Mademoiselle Jade. "Il est passé par la Grèce, mais ce n'est pas un migrant ? Bah voyons ! Encore un rescapé de 'L'Aquarius' qui a rasé sa barbe sur une île grecque. Se faire le barbu, c'est une tradition sur l'île de Lesbos", ironise Jean-Marie Le Pen, toujours imité par l'humoriste.