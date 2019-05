La chronique de Laurent Gerra du 21 mai 2019

publié le 21/05/2019 à 10:07

Marine Le Pen s'est entretenu avec Steve Bannon, le conseiller de Donald Trump en visite à Paris. La présidente du Rassemblement National est conquise : "Il a de très bonnes idées ! Il m’a notamment conseillée de construire un mur le long de la Méditerranée entre Monaco et Perpignan pour empêcher les migrants de passer, je n’y avais pas pensé…", se réjouit-elle.



Alors qu’ils font liste commune aux européennes, les relations entre le Modem et La République en Marche n’ont jamais été aussi bonnes. François Bayrou commente ce "rapprochement hisse-torique" entre "son Modem" et "l’équipe de madame Loiseau".

Avec 34 listes en présence aux prochaines élections européennes, nombreux sont les électeurs à se demander pour qui voter. Au fin fond de la garrigue, Ugolin et le Papet, héros de "Macron des Sources" incarnés par Daniel Auteuil et Yves Montand, sont tout aussi perplexes : "À cause de tous ces technocrates, on peut plus faire son fromage de chèvre à la maison !", se plaint le Papet, qui craint de voir rentrer les Turcs et "leurs WC dangereux" en Europe.

Le film Alice et le maire où Fabrice Luchini interprète le maire de Lyon, fait l'événement de la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes. "Non mais la Jade, c’est de la fiction, c’est un personnage, j’ai rien à voir avec Gérard Collomb", se défend l'acteur, en prenant la prosodie de l'élu.