et Jade

publié le 27/06/2018 à 09:58

Nous sommes mercredi. Et mercredi, c'est Luchini. Fabrice Luchini nous donne de bons conseils de sorties culturelles. "Tu as vu comment elle est remontée la Jade ? Ça c'est depuis que son médecin lui a ordonné d'arrêter de béqueter des graines. Le toubib lui a dit : 'Tu n'es pas un pigeon ! Des miettes de biscotte sans sel ça ne suffit pas !'", lance l'acteur, imité par Laurent Gerra.



"Là tu la verrais depuis, juste après son salut au soleil, la voilà qui est obligée de s’enfiler des plateaux de charcuterie en pleurant les petits cochons qui les composent", poursuit-il. L'heure est venu pour lui de nous conseiller un spectacle. "Ah toi la Jade tu n'as toujours pas lu Les Inrocks ? Tu as préféré le numéro d'été de Yoga Magazine !", dit-il à son interlocutrice.

"Du coup tu as raté Hate, de la danseuse Laetitia Dosch avec Corazon", poursuit Fabrice Luchini, toujours imité par l'humoriste. Mais qui est Corazon, un acteur ? "C'est un cheval, la Jade !" C'est donc un spectacle équestre ? "Mais non, tu n'es pas chez Alexis Gruss (...) C'est une performance !", corrige-t-il.