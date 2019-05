La chronique de Laurent Gerra du 20 mai 2019

publié le 20/05/2019 à 11:03

Le Conseil constitutionnel vient de décider que Nicolas Sarkozy pourra très bientôt être jugé devant un tribunal correctionnel dans le procès de l’affaire Bygmalion. L'ancien président se souvient : "L’affaire avec mes meetings où c’est qu’on a facturé des petits fours Fauchon alors que c’étaient des Pépitos et du champagne alors que c’était du Fanta orange.".



Le très médiatisé procès des époux Balkany a inspiré à Robert Hossein son prochain grand spectacle, "Balkany était son nom" ou "Le procès d'un innocent aux mains pleines". Le maire de Levallois, Patrick Balkany, y tient son propre rôle : "J’ai commencé la politique, j’étais riche, 30 ans plus tard, je suis pauvre alors touchez pas à mes lingots et à mes villas qui ne sont pas à moi.". Gérard Depardieu campe son avocat, Maître Dupond-Moretti : "T’en fais pas mon Patrick, j’en ai sauvé plein, des cas désespérés comme toi ! (...) Mais y faut qu’t’y mettes du tien et que tu fermes ta grande gueule, sinon j’vais pas y arriver !".

Thierry Ardisson a annoncé qu'il quittera C8 dès la saison prochaine. "Votre départ serait lié à des problèmes budgétaires", rappelle Jade, qui reçoit une réponse dont l'homme en noir a le secret : "Bollolo, Boréré, Bolloré a plus les moyens de me payer. Tout son pognon passe dans les chemises à Calvi et dans les nouilles du slip à Hanouna.".