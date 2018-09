publié le 04/09/2018 à 09:47

L'instauration du prélèvement des impôts à la source tourne au casse-tête pour l'exécutif. Ces problèmes avaient pourtant été anticipés par Claude Berri dans Macron des sources. Souvenez-vous. Nous retrouvons un dialogue entre Hugolin (imité par Laurent Gerra) et le Papé (Yves Montand, lui aussi imité par l'humoriste).



"Oh, Galinette ! Tu ne manges pas ?", lance le Papé. "Je n'ai pas faim, Papé !", lui répond Hugolin. Le vieil homme suspecte qu'il lui cache quelque chose. "Papé, Papé, c'est mon oseille, mon oseille !", confie le plus jeune.

"Eh bé quoi, ton oseille ? Qu'est-ce qu'elle a ton oseille ?", demande le Papé. "J'en ai plus, ça m'escagasse ! Quand je mange, ça n'a plus de goût", se plaint Hugolin. "Ah toi, tu as mis sur les œillets le Glyphosate que ce grand fada de Hulot il voulait nous interdire ? Attention, ce n'est pas bon pour les œillets et ce n'est pas bon pour toi", avertit le vieil homme.

"Bien sûr que j'en ai mis plein le vallon des Darmanin. Mais à mon idée, il n'y en a plus de l’oseille ! Il n'y en a plus !", avoue son interlocuteur. Réponse du Papé : "Eh bé, si y'en a plus, y'a pas à tortiller, faut aller le prélever à la source".



"Mais c'est quoi cette histoire de source, le Papé ? Ça fait des années qu'on en entend parler", demande le jeune. "La source, c'est la France qui a du pognon ! Il suffit de se pencher, ça coule, ça déborde. Et y faut tout donner à Macron", répond le veillard.