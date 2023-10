La chronique de Laurent Gerra du 20 octobre 2023

Selon une étude récente, de plus en plus de marques de cosmétiques utilisent des fleurs, des fruits et des légumes. Cela rendrait les produits plus naturels. L'occasion pour Stéphane Marie de conseiller aux auditeurs un masque au petit marron. "Il faut faire cuire un joli petit marron, bien dodu, bien potelé. On va l'écraser en purée. On va rajouter une douzaine d'œufs, de la farine. On mélange bien, et on tartine tout ça ! Ensuite on attend 3 heures, on démoule au marteau, et toutes les impuretés, les petits verres de peau, et les poils sont enlevés !". Le jardinier de Silence ça pousse nous révèle qu'il est également possible de traiter ses rides avec des plantes, en nous citant un dicton : "Si t'as la peau comme Ramsès II, du pissenlit, et mange toute la queue".

Pour se changer les idées, Laurent Gerra fait intervenir Dany Brillant. Le chanteur explique comment il a choisi ses reprises de Charles Aznavour. "J'ai pris un 33 tours, et puis j'ai refait toutes les chansons en tchatchatcha". Un arrangement qui change radicalement l'ambiance... "C'est pour aller avec mon col pelle à tarte", se justifie-t-il. En triant ses disques, Dany Brillant a imaginé d'autres reprises. "Je vais adapter aussi Léo Ferré. C'est un vieux à cheveux blancs, on dirait le père Noël".

En entendant les nouvelles créations de Dany Brillant, le sosie de Johnny Hallyday, Jean-Baptiste Guégan, s'est empressé d'intervenir. "Mais qu'est-ce qu'il fait encore là, le faux diamant ? Toujours à recopier les morts qui ne sont plus là !", s'énerve-t-il. "Je sais qu'il n'est pas le seul, mais il n'a pas la voix pour le faire. Alors que moi, j'ai un copain sosie vocal, qui fait vraiment la voix du mort : Jean-Jean Gué-Ferrat !", annonce-t-il.

































































































































































































































































































































