Biopic de Charles Aznavour : Grand Corps Malade justifie sur RTL le choix de Tahar Rahim

Son dernier album en date, intitulé Mesdames, sorti en 2020, a connu un succès fou : plus d'un demi-million d'exemplaires écoulés. Ajoutez à cela une tournée phénoménale, et l'artiste a clairement franchi un cap. Le 20 octobre prochain, Grand Corps Malade proposera un nouveau disque qui aura pour titre Reflets. Cet album marquera ses 20 ans de musique. Le premier extrait Retiens les rêves, une chanson dédiée à ses enfants, vient tout juste d'être dévoilé.

Dans un entretien à RTL, Fabien Marsaud, devenu Grand Corps Malade, revient sur ces deux dernières années triomphales, sur ses 20 ans de carrière, et évoque pour la première fois son prochain projet de réalisateur : Monsieur Aznavour. Ce biopic très attendu sortira en octobre 2024,

Il s'agit de son troisième film en tant que réalisateur après Patients (2017) et La Vie scolaire (2019). Au micro de Steven Bellery, le slameur se confie sur ce projet qui est né peu avant le décès du "Frank Sinatra français" le 1er octobre 2018.

Tahar Rahim est allé au-delà de ce qu'on aurait imaginé Grand Corps Malade sur RTL

"Ce film, on devait le faire avec lui, il devait être là comme consultant de luxe, mais il est décédé de manière inattendue", explique Grand Corps Malade à RTL. Son producteur et lui se sont donc laissés du temps avant de reprendre le biopic qui va s'intituler Monsieur Aznavour. Un film retraçant le début de sa carrière, jusqu'à sa première consécration dans les années 60.

Tahar Rahim est l'acteur qui va incarner le monument de la chanson française. Grand Corps Malade justifie ce choix : "Il fait partie de cette petite catégorie d'acteurs qui arrivent à se transformer, à transformer sa voix pour prendre un rôle. Il est allé au-delà de ce qu'on aurait imaginé. Il a regardé des heures d'interviews d'Aznavour, il a pris des cours de chants, de gestuelle, de piano, il a bossé depuis des mois et vous allez voir que c'est quelque chose".



