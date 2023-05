La chronique de Laurent Gerra du 25 mai 2023

En cette fin de saison, l’émission l’heure des pros de notre ami Pascal Praud teste de nouvelles séquences plus ouvertes aux débats et à la diversité : "Bonjour et bienvenue dans l’heure des pros où pour commencer nous donnons exceptionnellement la parole à Sophie Binet, nouvelle secrétaire générale de la CGT. Sophie Binet, comptez-vous toujours bloquer le pays le 6 juin prochain comme vous l’avez promis ?" (Son des casseroles) : "Merci pour ces éclaircissements, Sophie Binet mais comprenez-vous les clients de la SNCF qui souhaitent qu’on leur verse une prime de pénibilité, comme aux cheminots, pour cause de grèves à répétition ?"

Depuis qu’il dirige la RATP, l’ancien Premier ministre Jean Castex multiplie les innovations. Dernière en date : le lapin Serge, une mascotte géante, qui vient désormais à la rencontre des voyageurs. Bonjour, Monsieur le Premier Ministre : "Bonjour Madame ! Serge ! Viens ici et arrête de te frotter à Monsieur Calvi, il n’a pas de carotte sur lui." Effectivement, je vois que vous êtes venu avec Serge la nouvelle mascotte de la RATP. Bonjour lapin Serge, je suppose que Serge est la version géante du petit lapin qui est dessiné sur les portes du métro? : "C’est lui, c’est Serge ! « Ne mets pas tes mains sur les portes, tu risques de te faire pincer très fort », c’est lui ! Mais où est passé Serge ? Serge ! Arrête de ronger les câbles !"

Ah, je crois que cette musique annonce l’arrivée de notre ami Benjamin Castaldi… : "Bonjour, c’est Benjamin Castaldi, ancien animateur de télévision, silhouette muette chez Hanouna et comptable dans les bureaux de "Comme J’aime"… D’ailleurs, j’voulais vous dire : si vous demandez un devis gratuit sur commejaime.fr, n’oubliez le point fr…" Oui, vous nous le répétez dans les pubs à longueur de journée… : "Oui mais c’est important le point fr…"

















































































































À écouter L'INTÉGRALE - Praud, Castex, Castaldi... La chronique du 25 mai 2023 00:07:26

Du lundi au vendredi à 8h50, retrouvez l'incontournable Laurent Gerra qui imite avec malice les déclarations chocs et les tics des célébrités. Avec sa complice, Mademoiselle Jade, les séances de travail ne sont jamais tristes.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info