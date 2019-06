La chronique de Laurent Gerra du 17 juin 2019

publié le 17/06/2019 à 10:03

Après sa défaite aux élections européennes, Benoît Hamon s'est reconverti dans la livraison à domicile. Alors qu'il devait livrer des sushis à Neuilly-sur-Marne, il se retrouve dans les locaux de RTL à Neuilly-sur-Seine. "Vous n'embauchez pas à RTL ?" demande-t-il. "Je suis doué pour perdre des électeurs et faire fuir les gens. Donc si vous avez des auditeurs en trop, je peux m’en occuper", indique-t-il. On lui répond alors que le but est de gagner des auditeurs et on lui conseille de retourner voir sa conseillère Pôle emploi.



L'été approchent et les Français s’apprêtent à prendre la route des vacances, l'occasion pour Jean-Pierre Pernault d'emmener les téléspectateurs à la découverte du tourisme vert avec un "détour par le petit village de La Fistinière, où le maire divers-droites apparenté Pécresse Jacky Chiasson propose à des touristes urbains surmenés de se reconnecter avec les traditions de nos villages français en les invitant à un tournoi de bilbocul, une variante du bilboquet qui consiste à s’envoyer une balle en bois dans le ...". Coupé par Mademoiselle Jade, le journaliste n'aura pas le temps de finir sa phrase.

Chaque jour Pascal Praud anime les auditeurs ont la parole sur RTL. Et ce lundi 17 juin, la question du jour sera : "Quand elles sont indisposées, les femmes peuvent-elles jouer au foot ? Ou disent-elles comme à leurs maris : je ne peux pas ce soir, chéri, j’ai la migraine…", s'interroge l'animateur.