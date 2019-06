et Marie-Pierre Haddad

publié le 09/06/2019 à 16:28

La vitesse sur le périphérique parisien va-t-elle être abaissée ? La maire PS de Paris Anne Hidalgo s'est déclarée, le 28 mai, favorable à l'abaissement de la vitesse de 70 à 50 km/h sur le périphérique parisien, mais sans préciser le calendrier pour sa mise en oeuvre.



"Je ne vais pas donner d'échéance, mais on va travailler (sur le 50 km/h, ndlr) rapidement avec les services de la préfecture de police et l'État", a déclaré Anne Hidalgo en reprenant une large partie des conclusions de la mission d'information et d'évaluation (MIE) lancée à l'automne pour plancher sur l'avenir du périphérique.

"Je vais prendre mes responsabilités et je vais convoquer une grande réunion de concertation dans le cadre d'Île-de-France Mobilités (...) avec tous les maires des villes limitrophes, tous les départements d'Île-de-France, toutes les associations, tous les représentants du monde économique. Je vais auditer avec des experts les propositions d'Anne Hidalgo", annonce Valérie Pécresse.

La présidente de la région Île-de-France ajoute : "L'ennemi, ce n'est pas la route, pas la voiture. C'est la pollution. La voiture malheureusement reste et restera en Île-de-France, pendant de nombreuses années, un réducteur puissant d'inégalités et je n'accepte pas d'écologie anti-social".