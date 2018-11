et Jade

publié le 15/11/2018 à 09:48

Le 17 novembre, une journée de mobilisation contre la hausse des prix du carburant est organisée par les gilets jaunes. Le couturier allemand Karl Lafergeld a souhaité s'exprimer sur le sujet. "Guten tag, je suis venu faire une mise au point concernant la journée du 17 novembre, souvenez vous, il y a dix ans j'ai accepté de poser avec un gilet jaune pour une campagne de la sécurité routière", a-t-il rappelé, imité par Laurent Gerra.



"Et le problème, c’est que depuis la naissance du mouvement des Gilets jaunes, mon téléphone n’arrête pas de sonner, les gens pensent que j’en suis l’instigateur", a réagi Karl Lagerfeld, toujours imité par l'humoriste.

La journée de mobilisation pourrait causer des blocages sur les routes, voyons comment cela se prépare en Provence et avec les héros de la saga Macron des sources, Daniel Auteuil et Yves Montand. Ugolin hésite entre résignation et colère, il ouvre son cœur à son oncle César dit le Papet.

"C'est une catastrophe je ne peux pas aller vendre mes œillets au marché d'Aubagne, sur la routes des Bastides blanches ils ont déjà tout bloqué", a expliqué Daniel Auteuil, imité par Laurent Gerra.



Céline Dion interrompra au printemps 2019 sa série de concerts à Las Vegas. "Pendant toutes ces années où je performais à Vegas je vous écoutais dans ma loge", a-t-elle raconté à Yves Calvi. Une fois les concerts terminés, "j' m'en va voyager partout dans le monde incognito avec mes lunettes noires", a précisé la chanteuse, imité par l'humoriste.



Après Jacqueline Sauvage, TF1 prépare un nouveau biopic, cette fois consacré à Jacline Mouraud la lanceuse d'alerte des "gilets jaunes", devenue star des réseaux sociaux. Un rôle domicile confiée à Muriel Robin. "Ah Bon ? La route est bloquée ? Remarque, c’est normal, c’est moi qui ai demandé qu’on la bloque. Bon ben en attendant on va tricoter un gilet jaune alors", a lancé la comédienne, imitée par Laurent Gerra.