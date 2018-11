La chronique de Laurent Gerra du 12 novembre 2018

publié le 12/11/2018 à 10:50

Ce lundi 12 novembre, Laurent Gerra a commencé par imiter Emmanuel et Brigitte Macron. Après une semaine d'itinérance mémorielle dans l'Est, le président a retrouvé la douceur du domicile conjugal aux côtés de la Première dame. "C’était trop cool de voir des vrais gens ! Ils parlent tout bizarre ! Pas comme nous, les zélites".



Alors que Nicolas Sarkozy avait fait le déplacement, François Hollande, lui, n'était pas présent aux commémorations de l'armistice de la Première Guerre mondiale, à Paris. "Sarkozy c’est un peu le Patrick Bruel du monde politique : dès qu’il y a un tapis rouge, une fanfare et des caméras, il rapplique. Mais moi, je ne mange pas de ce pain-là. Et je te rappelle que j’ai l’intention de revenir en 2022. Et les électeurs, c’est comme les femmes : pour les séduire, il faut cultiver la rareté."

De son côté, Marine Le Pen a les Européennes dans le viseur. La présidente du Rassemblement national a déclaré qu'elle allait mettre une "raclée à Emmanuel Macron" lors de ces élections. "Il tremble dans son petit costume Smalto ! Il mouille, madame ! Avec mon Rassemblement National, nous allons le transformer en flaque. Vous ne pourrez même pas le ramasser à la petite cuillère, vous aurez besoin d’une paille, madame !"

La cérémonie des NRJ Music Awards, diffusée samedi soir, n’a pas rencontré le succès d’audience escompté. Laurent Gerra imagine comment Guy Lux, le pape des divertissements à une époque où ces émissions réunissaient plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs, aurait présenté les NRJ Music Awards. "Pour voter, c’est très facile : vous avez découpé votre bulletin de participation dans Télé Poche, page 34, juste avant les fiches recettes de bain de siège aux orties de Rika Zaraï."