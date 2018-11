publié le 14/11/2018 à 10:46

Laurent Gerra imite Guy Bedos, qui n'en peux plus de tous ces gens qui râlent à propos de tout et de n’importe quoi sur les réseaux sociaux et "qui se prennent pour des philosophes devant leur ordinateur", comme Jacqueline Gourault, "la Madonne du gasoil", avec son gilet jaune et ses cheveux gris qu’on dirait qu’elle le fume le diesel ?



Et puis deux astronomes, qui ont suggéré que Oumouamoua, la comète qui a traversé notre système solaire, était en fait un objet spatial extra-terrestre. Un avis largement contesté par la majorité des scientifiques. Laurent Gerra demande donc à "nos deux plus grands spécialistes de l’espace : Igor et Grishka Bogdanov", de faire le point.

L'humoriste fait parler Philippe Manoeuvre, pour analyser "le succès inattendu de cet automne : le groupe 3 cafés gourmands". "Après avoir accumulé 40 millions de vues sur YouTube, l’album de ces trois corréziens est déjà disque d’or, une semaine après sa sortie", lance Laurent Gerra.

Enfin, ce dernier revient que la sortie prochaine de l'album de Renaud, qu'il imite au micro de RTL pour annoncer "ce recueil de chansons inédites à destination des plus jeunes et aussi de leurs parents".