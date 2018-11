La chronique de Laurent Gerra du 13 novembre 2018

publié le 13/11/2018 à 11:29

Ce mardi 13 novembre, Laurent a commencé par imiter Gérard Collomb. L'ancien ministre de l'Intérieur a repris son fauteuil de maire à Lyon. Il défend bec et ongle sa ville, qui "méritait plus que Paris d’être la capitale de la France ! : un patrimoine architecturale remarquable, avec des monuments comme la cathédrale de Fourvières ou la Tour Eiffel", qui "aurait pu être à Lyon !"



Selon les experts de Météo France, l’année 2018 sera une année atypique du point de vue climatique : canicules au printemps, absence d’automne, pluies torrentielles dans le sud-est, etc. Tout cela avait évidemment été prévu par le plus célèbre climatologue : Haroun Tazieff. "Des animaux polaires coloniseront la maison de Fabrice Luchini sur l’Ile de Ré, le contraignant à répéter la scène du Misanthrope avec un ours blanc et à faire de la bicyclette non plus avec Lambert Wilson mais avec un phoque."

Chaque soir, Marc-Olivier Fogiel revient sur des sujets de société dans son émission "On refait le monde" sur RTL. Sur le thème de l'itinérance citoyenne, il reçoit Gérard Depardieu, Bertrand Delanoë et Alain Souchon, très emballés par le sujet. "C’est sympa, l’itinérance citoyenne, l’éco-mobilité, les circulations douces, douces-amères même… On prend son p’tit vélo électrique, on met son écharpe tricotée par Laurent Voulzy, on est au grand air, on respire un p’tit peu les pot d’échappement, ça soulage la Planète qu’on aspire du CO2".

La nomination d’un gendarme au poste de proviseur-adjoint du lycée de Stains a fait polémique. Cette expérience originale a néanmoins été reconduite dans un lycée difficile de banlieue parisienne avec l’aide d’une brigade de gendarmes venue directement de la Côte d’Azur : les gendarmes de Saint-Tropez. "Pour neutraliser les éléments incontrôlés qui perturbent les cours : "Nique ta maman", "Zyva, M’dame, mets-moi 18 sur 20"... Je me suis dit que le mieux serait de me glisser incognito dans la peau d’une pauvre petite professeure".