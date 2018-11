publié le 13/11/2018 à 20:02

Double actualité pour Laurent Gerra : la publication de son dernier ouvrage Filets de Macron (et autres pommes à l'huile) qui compile le meilleur de ses chroniques au micro de RTL. Et le DVD de son dernier spectacle Sans modération sera disponible le 14 novembre prochain.



À l'occasion de ces deux sorties l'humoriste affirme que le choix entre ses deux activités, comédien ou chroniqueur, "est cornélien". Mais Laurent Gerra concède que "la scène fait partie de sa vie. Je dirais que je garderais la scène". Il confie que ces deux activités sont différentes : "On ne peut pas faire les mêmes sketches à la radio et sur scène".

Concernant son travail à la radio Laurent Gerra confie que l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir a déclenché "une crise de voix". "Il n'y avait pas beaucoup de nouvelles voix intéressantes qui faisaient écho auprès du public", déclare-t-il.