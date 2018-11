publié le 03/11/2018 à 17:07

En deux semaines, le "coup de gueule" de Jacline Mouraud, une automobiliste de Ploërmel, dans le Morbihan est devenu viral. La vidéo tournée par la Bretonne a été visionnée plus de 5 millions de fois sur Facebook.



"J'ai deux petits mots à dire à monsieur Macron et son gouvernement. Quand est-ce que va se terminer la traque aux conducteurs que vous avez mise en place depuis que vous êtes là ? On atteint des sommets (...) On en a plein les bottes, c'est clair ?", s'indigne-t-elle.

L'augmentation du prix des carburants, la multiplication des radars, les futurs péages à l'entrée des grandes villes, l'instauration des cartes grises pour les vélos, autant de sujets qui suscitent la colère de cette automobiliste. "J’ai mis le feu aux poudres mais la mèche était allumée depuis bien longtemps. Je crois que si le message passe, c’est peut-être parce que j’ai les cheveux gris et que je suis une femme", confie-t-elle dans un sourire à nos confrères de Ouest France.

Qu'est-ce que vous faites du pognon ? À part changer la vaisselle de l'Élysée Jacline Mouraud à Emmanuel Macron Partager la citation





Dans la vidéo, celle qui effectue 25.000 kilomètres sur les routes chaque année demande au président de la République : "Qu'est-ce que vous faites du pognon ? À part changer la vaisselle de l'Élysée ou vous faire construire des piscines". Jacline Mouraud conclut son message en s'adressant encore une fois au chef de l'État : "Où va la France Monsieur Macron ? Certainement pas là où vous aviez dit que vous l'emmèneriez".



Dans plusieurs de ses publications postées sur le réseau social, Jacline Mouraud encourage tous ceux qui la suivent à participer à la mobilisation du 17 novembre prochain, où de nombreux blocages sont prévus dans toute la France pour manifester contre la hausse des prix des carburants.