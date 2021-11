"On est en direct" : Philippe Manoeuvre veut faire "un livre rock qui dépasse les limites"

Invité de l'émission de seconde partie de soirée On est en direct ce samedi 27 novembre, Philippe Manoeuvre est venu présenter son livre Flashback Acide, où il narre des anecdotes méconnues et incroyables sur les grands noms du rock et de la pop.

Interrogé par Léa Salamé et Laurent Ruquier sur la genèse de son ouvrage, le célèbre journaliste aux lunettes de soleil explique que l'envie lui est venu après une discussion avec un lecteur qui regrettait que le précédent ouvrage de l'auteur n'abordait qu'assez succinctement les thématiques de la drogue et de l'alcool dans le monde de la musique. "J’avais envie de faire un livre rock qui dépassait les limites" explique alors Philippe Manoeuvre.

"Je me suis retrouvé dans la catégorie des livres toxiques, dans la littérature stupéfiante" poursuit-il. Même s'il le reconnaît : la drogue et l'alcool sont finis pour lui depuis près de 25 ans.