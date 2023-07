Mylène Farmer : comment expliquer son incroyable longévité ?

Le sujet du jour. En 2024, Mylène Farmer célèbrera ses 40 ans de chanson. La star et son complice Laurent Boutonnat pour la musique, c'est six classiques dans les années 1980, huit tubes dans les années 1990, et encore trois dans les années 2000. Faire des chansons populaires sur trois décennies, c'est rare. La plupart des artistes ont le feu sacré sur une dizaine d'années, pas plus. Aujourd'hui, les albums de Mylène Farmer se vendent moins. Le douzième, sorti en 2022, a dépassé les 100.000 exemplaires. Mais la chanteuse continue d'attirer la foule en concert. Quel est son secret ?

Pourquoi on en parle ? Mylène Farmer continue depuis des décennies à remplir les plus grandes salles et les stades du pays. Derrière elle, patients, attentifs, des fans particulièrement dévoués entretiennent la légende. Comment expliquer cette incroyable longévité sur près de 40 ans de carrière ? Dans ce dernier épisode de Focus consacré aux secrets de Mylène Farmer, Anthony Martin et ses invités vont décrypter cet aspect de la carrière de la chanteuse.

Analyse. "Le répertoire, c'est la base, affirme le journaliste du Parisien, Emmanuel Marolle. Avoir des chansons. Avec Mylène Farmer, il y a toujours eu des chansons, des singles, des tubes qui sont restés au fil des décennies. Certains artistes peuvent avoir le feu sacré pendant quelques années. Mais réussir à construire une carrière sur la longueur comme ça, c'est très compliqué. Et elle est toujours là. Elle arrive à créer de l'enthousiasme et de l'excitation. Alors moins sur disque, mais sur scène, les gens sont toujours au rendez-vous. Ils veulent la voir."



















































