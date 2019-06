La chronique de Laurent Gerra du 10 juin 2019

publié le 10/06/2019 à 11:34

Le procès du couple Balkany se poursuit ce lundi 10 juin. Patrick Balkany s'insurge car n'est pas ça l'actualité selon lui. "L’actualité, c’est ma candidature pour prendre la tête des Républicains", déclare-t-il. "Mon parti a besoin de moi. J’ai toutes les compétences pour occuper le poste : mises en examen, abus de biens sociaux, emplois fictifs, détournements de fonds, j’ai un CV en béton !", a-t-il ajouté.





Vendredi dernier, la coupe du monde féminine de football a été lancée et le temps a tourné à l'orage pour le couple présidentiel. "Emmanuel ! Lâche-moi immédiatement cette console ! Tu ferais mieux de travailler au redressement de la France plutôt que de jouer à FIFA 2019 sur ta Nintendo !", reproche Brigitte Macron à son mari. "Mais ze zoue pas ! Ze regarde le foot féminin, c’est vachement bien !", lui répond le Président. "De mieux en mieux ! Voilà que tu reluques ces gamines en short ! Tu avais plus d’allure quand tu faisais la leçon à ce gros plouc de Troumpe sur la plage de Colleville-sur-Mer. Il a blêmi l’amerloque : il est passé du orange carotte au blanc endive… bien fait !", a réagi la Première Dame.



L’ancien sélectionneur de l’équipe de France masculine de football, Raymond Domenech, a réagi à la victoire des Bleues 4 à 0 face à la Corée du Sud, vendredi 7 juin : "C’est 4 buts de trop. On voit bien que nos filles n’appliquent pas la méthode Domenech. Cette confiance acquise dès le premier match, c’est catastrophique", a-t-il déclaré. Une méthode qu'il détaille : "On perd le plus de matchs possibles, les joueuses font la gueule, elles insultent leur coach, la presse leur taille des costards, les filles finissent par se tirer les cheveux dans les vestiaires, et ça donne une belle cohésion de groupe".