Le meilleur de Laurent Gerra avec Nicolas Sarkozy et Jean-Pierre Raffarin

publié le 08/06/2019 à 09:26

Alors que Laurent Waquiez a annoncé ce dimanche 2 juin sa démission à la tête du pari Les Républicains, tous les regards se tournent vers celui qui pourrait décider de reprendre les choses en main : Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République ne peut pas s'empêcher de tacler ses successeurs : "Depuis que je ne suis plus là, les Républicains c'est de la carabistouille avec des morceaux de catastrophe dedans. Il fait ensuite part de son amour pour sa famille politique et souligne que "c'est vraiment pour rendre service que je vais les aider les branquignoles. Vous ne pensez pas que je vais les laisser se tirer la bourre à cause de ce déserteur de Wauquiez."



Invité de mademoiselle Jade, Jean-Pierre Raffarin n'a pas le cœur à parler mandarin ce matin et estime que "l'heure est grave". Soucieux, l'ancien Premier ministre affirme qu'un "danger mortel menace son ancienne famille politique" en la personne de Gérard Larcher, qui a affirmé qu'il voulait rassembler la droite. Il présente le président du Sénat comme "le morfale du palais du Luxembourg, l'ogre du Sénat, le grand gosier de la Chambre-Haute" et pense qu'il veut "tous les rassembler pour les bouffer tout cru".