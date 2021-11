Seine-Maritime : un cycliste blessé par des plombs tirés par un chasseur

Au total, l'homme a reçu treize plombs. Un cycliste amateur a été blessé par les tirs d'un chasseur samedi 6 novembre alors qu'il circulait à vélo entre Luneray et Saint-Pierre-le-Vieux, en Seine-Maritime. Il a été touché à la tempe, aux bras, aux jambes et dans le dos.

"Il y avait plusieurs chasseurs avec leur chasuble orange. Un faisan est sorti du périmètre de chasse (...) et on m'a tiré dessus", a raconté la victime auprès de Paris-Normandie, qui a publié des photos des blessures. "Je suis bien plus gros qu'un faisan", fustige l'homme, ajoutant que le chasseur était venu à sa rencontre pour se confondre en excuses, "disant qu'il ne m'avait pas vu".

Le cycliste amateur, professeur d'espagnol dans un lycée des environs, a dû subir une anesthésie locale pour le retrait des plombs reçus dans le dos. Il a indiqué avoir porté plainte et devoir être prochainement ausculté par un médecin pour déterminer le préjudice physique. Le chasseur devrait quant à lui être interrogé par les gendarmes, précise le quotidien régional.