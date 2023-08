L'horoscope du vendredi 25 août 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Mercure est à présent rétrograde en Vierge et cela risque de vous énerver très provisoirement 3e décan né autour des 10, 11 avril, puis 2e décan après le 30 août. Il s’agit en fait de détails du quotidien qui ne fonctionnent pas bien, de documents que vous égarez ou d’un travail qui est mal fait et donc critiquable. Mais peut-être que ce sont juste vos pensées qui seront difficiles à mettre en ordre pendant quelque temps, elles se disperseront et il faudra les canaliser.

Taureau

Vous êtes de ceux qui reçoivent de bons influx de Mercure, aussi sa rétrogradation ne vous touchera que très légèrement (3e décan jusqu’au 30, 2e décan par la suite). Vous constaterez que ceux que vous cherchez à joindre ne vous rappellent pas, ou que vous ne recevez pas votre courrier en temps et en heure. Vos rendez-vous peuvent également prendre du retard, être remis, mais apparemment tout cela ne vous ennuiera pas le moins du monde.

Gémeaux

Mercure étant votre planète maîtresse, sa rétrogradation peut vous contrarier, mais très passagèrement et pas de manière importante. Elle est en Vierge, le signe qui donne de l’importance aux détails, aux petites choses, mais qui représente aussi nos animaux de compagnie. Si vous en avez un, il faudra peut-être l’emmener chez le véto. Sinon, ce sont des détails pratiques qui vous énerveront mais ça passera rapidement (3e décan jusqu’au 30/8, 2e décan jusqu’au 10/9).

Cancer

Ça continue sur le même mode, c’est-à-dire que vous n’aurez probablement pas à vous plaindre de la rétrogradation de Mercure car elle est en phase avec votre signe, comme plusieurs autres planètes. Vous n’aurez pas vraiment conscience de cette rétrogradation, sauf peut-être dans vos relations avec vos proches ; elles peuvent être moins fréquentes, ou alors vous aurez des discussions que vous trouverez stériles. Mais ce sera très passager.

Lion

Mercure rétrograde à partir d’aujourd’hui dans votre secteur des biens et acquisitions, qui gère aussi votre argent. Peut-être allez-vous devoir attendre qu’on vous paye ce qu’on vous doit et cela vous énervera de devoir patienter ! Si vous achetez quelque chose sous cette conjoncture (jusqu’au 16 septembre), il n’est pas sûr que vous en soyez satisfait ou, si c’est une commande, qu’elle arrive en bon état. Cela dit, Mercure étant en Vierge, nous sommes au royaume du détail.

Vierge

Mercure rétrograde à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 16 septembre. C’est bon à savoir, surtout que non seulement votre signe est sous la maîtrise de Mercure mais la planète transite actuellement dans votre signe ! Vous ne pouvez pas ne pas en avoir d’échos, surtout 3e décan : elle rétrograde chez vous tout en étant en harmonie avec Uranus. Quelque chose de nouveau est en attente, se prépare, va arriver et c’est assez excitant.

Balance

Vous ne serez peut-être pas sensible à la rétrogradation de Mercure car elle se fait dans votre secteur 12, un secteur de passivité, d’attente, d’oubli... Faites juste attention à ne pas rater des rendez-vous, à ne pas perdre des objets, à ne pas vous tromper de chemin quand vous vous promenez. Ce sont surtout ceux nés autour du 15 octobre qui sont concernés depuis quelques jours et jusqu’au 30. Après, Mercure stationnera dans le 2e décan de la Vierge (cf. votre 2e décan).

Scorpion

Depuis quelques jours Mercure stationnait sur le 21ème degré de votre amie la Vierge et elle rétrograde à partir d’aujourd’hui jusqu’au 16 septembre. Né autour du 14 novembre vous êtes plus particulièrement sensible à cette conjoncture mais évidemment cela touche tout le monde (plus ou moins). En ce qui vous concerne, c’est un problème relationnel dont vous ne pourrez peut-être pas vous débarrasser tout de suite.

Sagittaire

Mercure rétrograde à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 16/9 dans votre secteur professionnel, il es