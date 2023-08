L'horoscope du jeudi 24 août 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous qui débordez toujours d’énergie et de volonté d’aller de l’avant, vous n’appréciez pas trop la conjoncture de ces jours-ci (1e décan surtout). Le Soleil en Vierge vous invite à la prudence et surtout à la prévoyance, et comme il est opposé à Saturne (les freins), vous ne pouvez pas faire fi de cette prudence qui vous ennuie prodigieusement. Peut-être est-ce tout simplement l’idée que les vacances se terminent qui diminue votre enthousiasme ?

Taureau

Vous faites partie des signes qui ne sont pas trop impactés par les dissonances, elles indiquent que peut-être vos pensées peuvent passer par des hauts et des bas dans la journée. Un moment vous serez optimiste, l’autre vous verrez tout en noir... Et c’est plus la situation matérielle (la vôtre ou celle d’un proche, voire celle du pays) qui sera une éventuelle source d’inquiétude (1er décan). 2e décan, la possibilité que vous retrouviez quelqu’un du passé est toujours là.

Gémeaux

Ce n’est pas la meilleure journée de votre semaine, 1er décan, mais on peut penser que c’était hier le plus « dur ». Cependant, vous en aurez encore quelques échos aujourd’hui mais cela viendra de l’extérieur, de quelqu’un que vous croiserez par exemple et qui, sans le vouloir, vous rappellera de mauvais souvenirs. En revanche 2e décan tout baigne. 3e décan, patientez jusqu’à dimanche, les embrouilles cesseront avec l’entrée de Mars en Balance.

Cancer

On pourrait presque vous dire « circulez, y’a rien à voir » ! Vous n’avez aucune dissonance sur votre signe (mais peut-être sur votre ascendant ?), or, ce sont elles qui se font remarquer, bien plus que les bons aspects. Ceux-là, on les trouve normaux et il faut vraiment une très belle conjoncture pour qu’on se réveille le matin en se disant que tout va bien et qu’on est heureux ! Mais ça bougera de nouveau avec l’entrée de Mars en Balance dimanche.

Lion

Jupiter est à l’honneur aujourd’hui, la planète circule au zénith de votre zodiaque, secteur qui représente votre vie professionnelle, vos objectifs. Elle est en regard de votre 2e décan, qui reçoit également Vénus. Vous semblez être très exalté sur le plan amoureux, mais si Vénus est plus matérielle il est possible que l’argent vous file être les doigts parce que vous n’avez aucune envie de vous restreindre, comme vous le conseillent les influx de la Vierge.

Vierge

Le Soleil vient tout juste d’entrer dans votre signe et déjà sa dissonance avec Saturne est activée (1er décan). Quelqu’un vous manque ? Vous vous sentez un peu seul ? Si c’est votre cas, ne bloquez pas vos émotions quelles qu’elles soient, il est important de les laisser s’exprimer pour que vous ne somatisiez pas par la suite. 3e décan, vivement dimanche, la dissonance entre Mars et Neptune sera terminée et vous ne serez plus dans le doute, l’incertitude, voire l’impuissance.

Balance

Vous n’aurez pas très envie de parler, et surtout pas pour meubler les silences ou pour répondre à des questions qui ne vous intéressent pas. En fait, vous n’aurez pas vraiment envie d’avoir de la compagnie aujourd’hui, ceux du 1er décan surtout qui auront besoin d’un moment de solitude pour réfléchir et trouver des idées, des solutions, bref faire travailler leurs neurones. A moins que vous ne soyez un peu patraques.

Scorpion

Deux sujets peuvent vous préoccuper aujourd’hui, les finances tout d’abord. Vous serez en manque de ce côté-là, ou aurez peur de manquer et votre réaction sera de fermer le robinet pour ne rien dépenser. Ensuite, votre besoin de possession, d’exclusivité sera accentué et vous risquez d’être envahissant avec votre partenaire ou même avec un/e ami/e. Cependant, grâce à Saturne, la plupart d’entre vous saura se contrôler.

Sagittaire

Dans votre 1er décan toute la journée, la Lune active la dissonance Soleil/Saturne. On ne peut pas dire que vous aurez le moral ! Même si Saturne est faible parce que rétrograde, vous ne vous sentirez pas vraiment à l’aise, ou même en forme. Manque d’énergie, de volonté, cela n’est