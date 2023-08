L'horoscope du mardi 22 août 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

L’aspect du jour, et qui va durer toute la semaine, est un aspect de séduction qui révèle que vous êtes prêt à tout pour charmer celui ou celle qui vous plaît. Vous ferez preuve, 2e décan, d’une confiance en vous qui peut vous servir, mais qui peut aussi se retourner contre vous parce qu’elle sera excessive. Elle donnera l’impression que vous pensez vaincre toutes les résistances. Attention aussi, vous pourriez être un peu trop dépensier ces jours-ci.

Taureau

Jupiter occupe votre 2e décan, nous l’avons déjà évoqué, et il se trouve que Vénus (votre planète) est en dissonance avec elle depuis quelques jours et va le rester jusqu’à la fin de la semaine. Cela signifie que vous exagérez ce que vous ressentez, le positif comme le négatif, que ce soit en amour, en amitié ou alors dans le registre de l’argent. Ceux qui sont amoureux pourraient avoir tendance, par exemple, à se montrer un peu étouffants avec l’objet de leur amour.

Gémeaux

2e décan, si vous êtes sensible à la légère dissonance entre Vénus et Jupiter (qui va quand même durer toute la semaine), il est possible que vous donniez trop d’importance à une relation, à un flirt qui doit peut-être rester un flirt. Dans votre tête, vous vous dites que cela pourrait aller plus loin, vous construisez un scénario que vous feriez bien de réviser, dans la mesure où il n’est peut-être pas très réaliste.

Cancer

Vénus et Jupiter étant en bisbille, vous pourriez être dans l’exagération si vous êtes du 2e décan. C’est-à-dire que vous en voulez trop et qu’on ne peut tout simplement pas vous donner tout ce que vous demandez. Que ce soit dans le domaine amoureux ou financier, vous avancez vos pions en vous disant que ce que vous attendez vous est dû. Mais il faut que vous envisagiez le fait qu’on ne pense peut-être pas comme vous.

Lion

Dans votre 2e décan, toute cette semaine, Vénus rétrograde entre en relation avec Jupiter. Cet aspect représente un excès, il y a quelque chose d’exagéré dans le domaine des plaisirs, des amours, ou de l’argent. Soit vous recherchez votre plaisir avant tout, au détriment du reste du monde, soit vous aimez et cherchez à posséder l’autre, soit encore vous dépensez trop. Et vous êtes conscient de dépasser les limites.

Vierge

Vous serez sensible comme tout le zodiaque, à l’aspect qui s’est formé entre Vénus et Jupiter : il sera exact demain, mais restera actif toute la semaine. Il se peut que vous ayez quelqu’un en tête et que cela prenne de plus en plus de place, surtout si vous êtes du 2e décan nés autour des 7, 8, 9 septembre. 3e décan, vous êtes encore déstabilisé par les influx de Mars et Neptune, mais Mars entrera en Balance en fin de semaine et la situation s’éclaircira.

Balance

Votre planète, Vénus, reçoit toute la semaine une légère dissonance de Jupiter, ce qui représente une tendance aux excès de toute sorte, surtout 2e décan. Vous anticiperez trop, que ce soit dans le domaine amoureux ou financier. Les uns seront trop optimistes et risquent d’être déçus, les autres se diront qu’ils s’en fichent de trop dépenser et les troisièmes seront trop amoureux et possessifs, ou trop gourmands, dans une recherche excessive de plaisirs.

Scorpion

Vous serez aussi sensible que les autres, 2e décan, à l’aspect qui s’installe pour la semaine entre Vénus et Jupiter. Il est d’ailleurs déjà actif depuis quelques jours. C’est un aspect qui dénote une tendance aux excès, qu’il s’agisse d’amour-propre et de la réaction que vous pouvez avoir face au regard que les autres portent sur vous. Cela dit vous pouvez aussi être déçu par une personne de la famille, voire par l’attitude de votre conjoint.

Sagittaire

L’aspect dont il est question aujourd’hui va durer quelques jours et il implique votre planète maîtresse, Jupiter. Elle forme une dissonance avec Vénus et cela symbolise une tendance aux excès... Ils ne sont pas désagréables puisqu’il s’ag