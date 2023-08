L'horoscope du lundi 21 août 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C’est en fin de semaine que vous serez enfin débarrassé de la dissonance entre Mars et Neptune qui jette actuellement le trouble dans un domaine (pas dans tous) de votre vie. Selon votre ascendant, cela peut être relationnel, matériel ou même spirituel. Vos croyances font probablement partie des sujets qui vous interrogent depuis quelque temps (3e décan) et auxquelles vous n’avez pas de réponse, pour le moment.

Taureau

Vous faites partie des signes qui seront satisfaits de la conjoncture qui se met en place cette semaine. Et tout d’abord le Soleil, qui abordera votre amie Vierge mercredi à 11h02 (avant, c'est encore le Lion), et sera actif pour le 1er décan jusqu’au 12/9. En fin de semaine, Mars quittera la Vierge pour la Balance, votre secteur du travail, et il semble logique que vous mettiez votre énergie dans ce domaine, mais nous en reparlerons.

Gémeaux

Ça ne sera pas aussi facile cette semaine que les précédentes, mais on sait que vous avez de la ressource et surtout que, quand il le faut, vous avez des armes pour vous battre. Donc, si besoin est, vous disposerez d’une énergie bien plus positive (1er décan) en fin de semaine avec l’entrée de Mars en Balance. D’ici là, 3e décan, Mars continue de s’opposer à Neptune, ce qui crée forcément du désordre en famille ou au boulot, si vous travaillez.

Cancer

Une bonne semaine en perspective avec la Lune en Scorpion jusqu’à jeudi, positive pour l’image que vous avez de vous et celle que vous voulez donner aux autres. À partir de mercredi, le Soleil occupera l’amie Vierge (11h02, avant, c'est encore le Lion) et votre habileté à convaincre sera au premier plan. Petit bémol pour le 1er décan : l’entrée de Mars en Balance en fin de semaine, avec un rapide problème familial ou immobilier à gérer.

Lion

Ce sont les derniers rayons du Soleil dans votre signe, il entre en Vierge mercredi, nous en reparlerons. Pour l’instant, fin 3e décan, il ne fait pas d’aspect, mais il en aura un de taille l’année prochaine si vous êtes né cette semaine : Uranus vous enverra des influx déstabilisants et une situation nouvelle, inattendue peut-être, viendra vous troubler. Mais, les planètes en Vierge actuellement indiquent que vous ne manquerez pas d’idées et de solutions pragmatiques.

Vierge

L’astre solaire fera son apparition chez vous mercredi à 11h02 (HL). D’ici là, la Lune sera en phase avec vous et accentuera cette sensibilité que vous essayez le plus souvent de contrôler – et la plupart du temps, vous y parvenez, car vous avez une force intérieure qui vous confère une forte détermination, en particulier né entre octobre 1956 et octobre 1971. Par ailleurs, à partir de jeudi, Mercure rétrogradera sur le Soleil de ceux nés autour des 14, 15 septembre. Nous en reparlerons.

Balance

Il y a un "événement" important en fin de semaine, Mars entrera dans votre signe et si vous êtes du 1er décan vous en ressentirez les "effets" jusqu’au 12 septembre. Nous en reparlerons. Autre sujet, dont nous reparlerons aussi, l’entrée du Soleil en Vierge mercredi, secteur 12 du secret, du mystère et surtout de l’attente. Enfin, votre planète, Vénus, rétrograde en regard de votre 2e décan, ce qui sera plutôt agréable pour vos projets, mais surtout après le 4 septembre.

Scorpion

La semaine s’ouvre avec la présence de la Lune dans votre signe, ce qui ne peut qu’accentuer votre sensibilité et votre envie de vous tenir à distance de certaines personnes, en particulier l’une d’entre elles qui a pu vous décevoir récemment, ou dont vous soupçonnez qu’elle n’est pas claire avec vous (3e décan surtout). Vous avez le sentiment qu’il/elle cherche à vous exclure. Impression ou réalité ?

Sagittaire

Mars va enfin quitter la Vierge en fin de semaine mais si vous êtes du 3e décan, la planète conflictuelle est toujours en dissonance avec vous et avec Neptune. C’est-à-dire que vous avez beau vouloir imposer votre volonté, ou corriger une situation, voire démarrer quelque chose, les astres (la vie) vous disent que ce n’est pas le bon moment en plaçant des obstacles sur votre route (né après le 17 décembre surtout).