L'horoscope du mercredi 23 août 2023

Bélier

Bienvenue à la Vierge, signe du travail et de la santé. On peut se demander pourquoi les astrologues de l’antiquité ont associé le travail et la santé ? Possiblement parce qu’ils ont pensé (et peut-être constaté) que lorsqu’on était actif, on était en meilleure forme... En tout cas, il est sûr que si vous vous bougez et si vous faites travailler vos neurones, vous ne pouvez qu’être en pleine forme. 1er décan jusqu’au 2 septembre.

Taureau

Traditionnellement, la Vierge est une des meilleures périodes de votre année astrologique. Le Soleil est dignifié dans le secteur qu’il occupe (le 5ème), il met en valeur le travail que vous accomplissez au quotidien, avec le sentiment que ce que vous faites est utile, quel que soit le travail. Mais c’est aussi l’image que vous avez de vous, celle que vous voulez montrer aux autres qui est au premier plan et c’est le bon moment pour vous occuper davantage de votre look. Peut-être pour séduire ?

Gémeaux

Au contraire de votre voisin Taureau, la période Vierge n’est pas la meilleure pour vous et d’autant plus que cette année le Soleil s’oppose à Saturne, et cela se fait surtout sentir pour le 1er décan (né en mai). Vous n’avez plus votre joie de vivre, peut-être à la suite d’une perte, ou alors vous êtes submergé par les responsabilités qu’on vous impose, alors que vous voudriez vous sentir plus léger, plus libre de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez.

Cancer

Les forces de la Vierge, qui prend les commandes, vous seront utiles dans vos relations avec votre entourage proche, avec les enfants, ou avec votre clientèle également. Votre pouvoir de conviction sera très accentué, d’autant plus que Mercure est également dans le signe, ainsi que Mars (jusqu’à dimanche). 1er décan, jusqu’au 2, utilisez les mots pour vous imposer et faire comprendre ce que vous désirez. N’imposez rien : dialoguez.

Lion

La Vierge vous suit, c’est votre 2e secteur, celui des biens matériels, des acquisitions, qui gère votre instinct de possession en général. Vous aurez peut-être un investissement à faire d’ici le 23 septembre (la date dépend de votre décan) et seul le 1er décan risque de se sentir frustré étant donné que le 1er décan de la Vierge s’oppose à Saturne. Et si vous n’êtes pas frustré, il y a de toute façon un ralentissement ; vous êtes obligé de compter avec le temps pour acheter ou vendre.

Vierge

Bon anniversaire à tous ! Ceux qui le fêtent cette semaine ne sont peut-être pas au mieux de leur forme à cause de l’opposition de Saturne, qui a de multiples interprétations : vous pouvez être fatigué, lassé, démotivé... Mais vous pouvez aussi avoir un sentiment de perte, être obligé de renoncer à quelque chose. Par ailleurs, chez certains l’âge est un problème, avec peut-être la retraite qui se profile.

Balance

Le Soleil entre en Vierge à 11h02 ce matin, une bonne position céleste car elle accentue les qualités qui sont les vôtres dans le travail, ainsi que votre sens de l’organisation, mais en moins bonne position terrestre, c’est-à-dire en secteur 12. C’est votre secteur d’ombre ; on peut penser que vous ne pouvez pas être dans l’action pour l’instant (1er décan) que vous êtes obligé d’attendre une sorte de top de départ.

Scorpion

Avec la Vierge aux commandes, ce sont vos relations amicales et professionnelles, ainsi que vos projets qui seront en vedette, 1er décan jusqu’au 2 septembre. A peine entré en Vierge, le Soleil s’oppose à Saturne, ce qui vous invite à vous soucier de vos obligations, à regarder la réalité en face, peut-être parce que vous allez bientôt reprendre le travail ou que vous allez commencer un nouveau travail avec la ferme intention de vous y imposer.

Sagittaire

En général, la période Vierge n’est pas votre préférée ! En effet, les ob