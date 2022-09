L'horoscope du mardi 27 septembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous ferez ce que vous savez si bien faire aujourd'hui : vous prendrez des initiatives, et non seulement pour vous mais aussi pour vos proches. Et c'est peut-être là où le bât blesse : évitez de prendre des décisions à la place des autres, ils finiraient par vous le reprocher. Donnez-leur plutôt des conseils, vous en avez toujours de bons en réserve.

Taureau

Vous êtes encore dans une excellente atmosphère, toutefois un petit souci s'est glissé dans un coin de votre tête et il concerne l'argent, un achat ou une vente. A moins que l'économie ne tourne pas bien... Mais prenez votre mal en patience car la planète qui représente cette tracasserie n'a pas fini son travail, 2ème décan vous l'aurez jusqu'au 30 et elle " passera " encore deux fois.

Gémeaux

Né après le 9 juin, Mars est conjointe à votre Soleil, ce qui n'est pas toujours facile, mais elle est en bon aspect avec Saturne et normalement cela devrait calmer vos ardeurs ! Ou alors donner un côté un peu inflexible à vos désirs et à vos volontés. Cela peut autant être positif pour obtenir quelque chose, que négatif si vous êtes trop insistant vis-à-vis d'une personne que cela énerve.

Cancer

Quand vous vous y mettez, vous êtes hyper protecteur et même un peu trop ! En ce moment, le Soleil en Balance (secteur familial) est en opposition à Jupiter, planète qui pousse aux excès. Aussi, si vous êtes du 1er décan en particulier, essayez d'être lucide sur votre attitude et de vous freiner un peu. Le bon aspect entre Mars et Saturne devrait vous y aider.

Lion

Aujourd'hui encore vous êtes parmi les mieux servis, même si certains ont affaire à Saturne et à ses ralentissements, voire ses épreuves - et encore, cela dépend de votre thème natal. En tout cas, si Saturne vous pose problème dans votre couple, par exemple, la conjoncture vous conseille d'adopter une attitude plus amicale, de ne surtout pas être en rivalité avec l'autre.

Vierge

On reparle de la conjonction Mercure/Vénus car elle est exacte aujourd'hui, dans votre 3e décan et en phase avec Pluton ! Vous pourriez envoyer promener votre pudeur naturelle et vous montrer tel que vous êtes quand vous aimez avec passion. C'est-à-dire que votre réserve s'évanouit et que vous laissez votre sensualité s'épanouir avec celui/celle que vous aimez.

Balance

La gentille conjoncture Mercure/Vénus est exacte aujourd'hui, mais déjà plus demain. Profitez-en, acceptez que l'on soit aux petits soins pour vous ! D'habitude c'est vous qui l'êtes pour les autres et il n'est pas impossible que ce soit encore le cas aujourd'hui, cela dépend de votre thème. Mais laissez plutôt les autres s'occuper de vous.

Scorpion

Mercure et Vénus seront vos bienfaitrices du jour, surtout dans le domaine amical. Mais il est aussi possible que vous ayez de bonnes nouvelles d'un projet en cours et sur lequel vous comptez. Un projet, un espoir, une attente, quelque chose de positif que vous anticipez et qui pourrait bien se produire aujourd'hui. Demain la conjoncture ne sera plus la même.

Sagittaire

Pris en sandwich votre 2ème décan s'en sort très bien, mieux que d'autres en tout cas ! Vous disposez d'une harmonie entre Mars et Saturne, exacte aujourd'hui et jusqu'à samedi. Vous serez sûr de vous, de vos actions et décisions (Mars) et ce que vous entreprendrez demandera peut-être du temps et de la patience, mais c'est exactement ce qu'il vous faut.

Capricorne

Votre planète maîtresse, Saturne, en Verseau pour le moment, reçoit de bonnes énergies de Mars et si vous travaillez, vous serez d'une rare efficacité. Probablement un peu trop perfectionniste, mais je pense que cela vous servira et tant pis si cela agace les autres. De toutes les manières, en ce moment, vous avez à peu près toutes les planètes de votre côté, la Force est en vous.

Verseau

De retour dans votre 2e décan, Saturne reçoit de belles énergies de Mars. Vous avez vraiment intérêt à entreprendre, à démarrer quelque chose sous cette conjoncture ! D'abord, vous avancerez lentement mais sûrement... Ensuite, ce que vous ferez et terminerez dans les temps, sera apprécié. Vous n'aurez pas à regretter de vous être investi à fond.

Poissons

En dissonance avec vous, 2e décan, Mars vous ennuie ! Son bon aspect avec Saturne vous invite à sortir de vos rêves et à prendre la réalité plus au sérieux. Il s'agit de ne plus être dans des croyances dont vous ne savez pas d'où elles viennent, mais d'examiner ces certitudes sous un autre angle et, peut-être, les remettre en question.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info