L'horoscope du samedi 24 septembre

Bélier

Heureusement que la Balance est en place et vous invite à temporiser. Parce que vous risquez de vous prendre la tête avec Mercure en Vierge, de vous croire malade par exemple. Cela dit c'est peut-être vrai, vous avez éventuellement attrapé quelque chose comme un rhume, mais faites en sorte que cela ne prenne pas d'ampleur dans votre tête : ce n'est pas grave !

Taureau

Même rétrograde, Mercure fait de bons aspects avec le Taureau. Le seul problème que vous risquez d'avoir viendra de vous et de l'image que vous avez de vous-même. Peut-être serez-vous un peu trop critique, vous vous jugerez pas assez ceci ou pas assez cela. Mais cela portera probablement sur quelque chose que vous serez le seul ou la seule à dévaloriser, à déprécier.

Gémeaux

C'est sûr, cette rétrogradation de Mercure peut créer des embrouilles. Ou plutôt c'est vous qui, contrairement à votre habitude, ne serez pas du tout malin ou habile. Bizarrement, les petites maladresses risquent de se succéder, et vous vous en voudrez à chaque fois. 1er et 2e décan, pas de souci, il ne s'agit pas de vous, à moins que vous n'ayez une planète dans le 3e décan de votre signe.

Cancer

Vous avez quelque chose à apprendre, ou à faire apprendre à vos enfants ? Cette rétrogradation de Mercure peut, paradoxalement, vous y aider car on n'oublie rien sous cette conjoncture. On dit qu'une planète rétrograde prend une valeur saturnienne et donc ce que vous y mettez reste dans les têtes plus longtemps qu'en temps normal.

Lion

On parle de négociation avec le Soleil en Balance, mais pour y parvenir il faut être convaincant. Pour cela, attendez le 2 octobre que Mercure soit de nouveau directe. Et encore, ce sera beaucoup mieux après le 10, quand la planète retournera en Balance. Parce que pour l'instant, elle est en Vierge et elle a des petits côtés mesquins ; vous n'obtiendriez rien d'intéressant.

Vierge

Mercure revient chez vous, mais elle rétrograde jusqu'au 2 octobre. Vous aurez tendance à être un peu trop critique et cela risque de se retourner contre vous. Sauf si la critique est constructive, mais tant que Mercure sera rétrograde (jusqu'au 2 octobre), il serait étonnant qu'elle le soit. Utilisez ces énergies pour réfléchir avant de dire ce que vous pensez. Même avec vos enfants.

Balance

Mercure retourne en Vierge jusqu'au 10 octobre et cela peut créer en vous une incertitude. Il ne s'agit pas de quelque chose d'important, mais ça vous prendra la tête. En tout cas jusqu'au 5, parce que vous ne saurez pas quoi penser d'un collègue et de son attitude. Après le 5, Mercure et Pluton étant bien reliées, vous disposerez d'une grande lucidité, due à une forte intuition (écoutez-la).

Scorpion

Le retour de Mercure en Vierge, rétrograde jusqu'au 2 octobre, est une bonne chose pour vous. Vous allez pouvoir mettre une relation ou une affaire au clair. Si vous pensez qu'on vous a menti par exemple, ou qu'on vous a dissimulé une vérité, vous pourrez vérifier ce en quoi vous avez cru. Et après le 2 octobre, votre pouvoir de conviction sera très fort !

Sagittaire

Soyez patient parce que Mercure rétrograde en Vierge peut provoquer un ralentissement, ou pire, vous priver temporairement d'un outil dont vous avez besoin. Ce n'est rien de grave, mais cela a de quoi agacer l'homme pressé ou la femme pressée qui est en vous. Par ailleurs, un problème avec un proche, une difficulté à communiquer, peut revenir au 1er plan (jusqu'au 2/10).

Capricorne

Rendez-vous, contacts et déplacements sont favorisés avec Mercure en Vierge, mais jusqu'au 2 octobre, vous risquez de ne pas être satisfait de vos échanges. Vous vous jugerez, trouverez que vos arguments ne sont pas assez percutants, et que vous n'avez pas " fait le job ". Inutile de vous culpabiliser ainsi, les choses iront dans votre sens après le 2 octobre.

Verseau

De nouveau, avec Mercure en Vierge, vous allez trop penser et vous focaliser sur des détails mineurs : un appareil qui marche mal, un colis qui n'arrive pas. Mais ne vous énervez pas pour si peu ! Certes, ça peut être contrariant mais à force d'y penser il est sûr que ces détails prennent soudain une importance qu'ils n'ont pas. Au point de vous empêcher de vous endormir parfois !

Poissons

Le but, conscient ou inconscient, de l'un de vos proches sera d'occuper vos pensées et même d'y avoir la première place. Ne l'oubliez pas et ne tombez pas dans son piège. Vous avez suffisamment à penser comme ça, beaucoup d'entre vous ont une grosse charge mentale parce qu'ils veulent tout faire et ne pas encourir la moindre remarque critique.

