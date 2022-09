L'horoscope du dimanche 25 septembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Cette nouvelle Lune vous envoie de l'autre côté de votre zodiaque et vous offre l'occasion de trouver des accords, de signer un contrat ou encore de faire des rencontres. Et, probablement, d'avoir une petite histoire de coeur puisque Vénus se lancera à la poursuite du Soleil la semaine prochaine. Il pourrait aussi y avoir du mariage dans l'air, pour vous ou pour un proche.

Taureau

Travail, forme, santé sont les domaines éclairés par la lunaison, avec une tendance à l'exagération à cause de sa dissonance avec Jupiter. Il vous est conseillé de rester mesuré. N'en faites pas plus que ce qui vous est demandé et surtout, ne vous demandez pas la lune ! Il semble que la conjoncture vous incite à être un peu plus perfectionniste que d'habitude et à tout vérifier.

Gémeaux

Une très agréable et valorisante nouvelle Lune ! Vous devriez avoir du succès, vous sentir bien dans votre peau et être fier de vous ! Votre amour-propre devrait être très flatté ! De même que votre estime de soi, qui monte d'un cran, surtout si vous êtes né en mai. Cependant, 3e décan, il faut vous préparer à des remous, probablement en famille, ou autour de vous.

Cancer

La Lunaison met doublement l'accent sur l'ambiance familiale et sur les difficultés que certains d'entre vous ont à établir un consensus entre les membres de cette famille. Quelle qu'en soit la raison, il y a un différend qui semble être dur à avaler pour vous, alors que pour les autres... Ils ont l'air de ne pas être touchés, en tout cas pas autant que vous.

Lion

Réunis en Balance, le Soleil et la Lune s'opposent à Jupiter mais tout ce beau monde est en harmonie avec vous donne la possibilité de séduire, de plaire grâce à votre faconde. Vous aurez toujours un petit mot pour faire plaisir, pour faire rire, pour détendre l'atmosphère. Celle-ci risque d'être un peu spéciale la semaine prochaine !

Vierge

Le ton a été donné par l'entrée du Soleil en Balance, cette nouvelle Lune ne fait que mettre davantage l'accent sur vos investissements, autant financiers qu'énergétiques. Les vibrations de la nouvelle Lune sont toujours très fortes et vont plus loin que la simple présence du Soleil dans un signe. Profitez-en si vous avez un achat à faire, ou si vous voulez vous remettre au sport.

Balance

C'est votre nouvelle Lune, vous démarrez donc un nouveau cycle, mais sous l'influence d'une opposition de Jupiter. Pour vous 1er décan, c'est un rappel à la loi. Vous avez probablement eu un litige à régler, c'est peut-être fait, mais il y a des conséquences à gérer. Toutefois, vous avez également eu la possibilité de vous pacser, de vous marier ou encore de vous associer.

Scorpion

Cette nouvelle Lune occupe votre secteur d'ombre et accentue les côtés sombres de votre personnalité. Enfin, ceux que vous pensez être sombres et qui ne le sont peut-être pas. L'important, cependant, c'est votre " vécu ", la façon dont vous sentez les choses et si finalement vous appréciez ces côtés sombres, il n'y a aucune raison de vous en sentir coupable.

Sagittaire

Une belle nouvelle Lune pour vous, franchement, vous démarrez ce cycle dans les meilleures conditions astrales pour booster vos projets et votre vie relationnelle. Et Mars étant en harmonie avec Saturne, ce que vous entreprendrez aujourd'hui et demain aura des racines solides. Mais attention, certaines personnes pourraient vous jeter des peaux de bananes la semaine prochaine.

Capricorne

Cette nouvelle Lune annonce une période où vous allez pouvoir vous débarrasser, en partie en tout cas, d'une questions administrative qui pèse sur vos épaules. Il peut s'agir d'un problème familial, d'une maison, d'un arriéré d'impôts... Et cela fait plusieurs mois que cela dure. L'aspect se terminera en décembre-janvier.

Verseau

A priori, c'est une belle nouvelle Lune qui, même opposée à Jupiter, est favorable au développement de vos affaires et, pourquoi pas, à une promotion professionnelle. Il se peut même que vous vous sentiez récompensé de vos efforts : depuis quelque temps vous faites feu de tout bois pour exister davantage, et vous n'êtes pas loin d'atteindre votre but (1er décan surtout).

Poissons

La nouvelle Lune ne peut qu'accentuer les valeurs Balance de votre thème, et donc éclairer tout ce qui touche à l'argent, à ce que vous dépensez comme à ce que vous recevez. La thématique de cette lunaison c'est " possession-dépossession ". Vous pouvez très bien vendre quelque chose par exemple, et donc remplir votre compte en banque.

