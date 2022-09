L'horoscope du vendredi 23 septembre

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Face à vous, la Balance rayonne et vous envoie des vibrations de douceur, de conciliation, d'acceptation. On pourrait répondre positivement à l'une de vos demandes, ou c'est vous qui accepterez quelque chose de manière à régler un différend qui dure depuis trop longtemps (Soleil/Mercure opposés à Jupiter). Il va vous falloir beaucoup de diplomatie.



Taureau

Votre objectif en période Balance, est de montrer que vous pouvez vous couper en quatre pour effectuer un travail, rendre des services, et répondre à toutes les attentes. Malgré vous, vous serez très perfectionniste, au risque d'en faire plus que ce qui vous est demandé et d'obtenir l'effet inverse. Il vous est conseillé de rester dans le cadre qui est le vôtre : ne dépassez pas !



Gémeaux

Bienvenue à la Balance, un de vos signes favoris car il y a de l'amusement dans l'air. Votre humour fera mouche, et vos autres atouts séduction seront également mis en avant. C'est donc une bonne période pour plaire à tous et même séduire quelqu'un en particulier. Surtout la semaine prochaine, quand Vénus rejoindra le Soleil : le 1er décan sera au sommet de son art de la séduction, ou de son art tout court.



Cancer

La famille, qu'il s'agisse de votre famille personnelle ou professionnelle, est la priorité en période Balance. Votre désir est de réunir et de créer une ambiance harmonieuse. Votre rêve : que tout le monde s'entende. Toutefois, il y a d'autres aspects dans le ciel qui indiquent que votre désir ne sera pas respecté et que vous n'y serez pour rien. Vous subirez la situation.



Lion

Le Soleil entre en Balance, conjoint à Mercure, mais les deux s'opposent à Jupiter. Cela ne vous affectera pas, sauf de manière positive ! C'est-à-dire que si vous devez négocier quelque chose, imposer votre point de vue en vous montrant convaincant, vous y arriverez sans problème. Vous aurez des certitudes et surtout celle d'avoir la justice de votre côté (1er décan pour l'instant).



Vierge

Le Soleil et Mercure se croisent aujourd'hui en Balance, votre voisin, le signe qui représente vos avoirs, votre désir de posséder et votre argent en général, la manière dont vous l'utilisez. S'il est nécessaire que vous investissiez dans quelque chose, vous serez hésitant, mais à la faveur de la nouvelle Lune de dimanche (valable une semaine), vous vous déciderez plus facilement.



Balance

Bon anniversaire ! Le Soleil est entré chez vous à 3h05 ce matin et se trouve en conjonction exacte avec Mercure. Vos moyens d'expression, votre désir de vous exprimer, les informations mais aussi les échanges avec les proches, tout cela est au premier plan. Évidemment, si vous êtes un artiste, un créateur, vos talents s'exprimeront davantage ; ou alors on parlera de vous !

Scorpion

Évidemment, situé à présent dans votre secteur 12, le Soleil brille moins, mais il n'en est pas moins actif sur les aspects cachés ou même sombres de votre personnalité. Vous en serez plus conscient et soit vous déciderez de vous accepter tel que vous êtes, soit vous lutterez contre vous-même. Mais Vénus arrive bientôt en Balance et c'est plutôt l'acceptation qui dominera.

Sagittaire

La Balance est généralement une bonne période pour vous car elle parle d'avenir. Cela dit, dans le contexte actuel, il est légitime que vous vous posiez des questions. Non seulement sur votre avenir personnel, mais aussi sur celui du pays. D'autant plus que la dissonance Mars/Neptune sera active tout octobre et que vous allez devoir affronter une petite tempête.

Capricorne

Vos priorités en période Balance : le travail, les résultats, voire le succès de ce que vous entreprenez. Dans l'idéal, tout irait comme sur des roulettes, sauf que votre moteur (Mars) va se trouver dès la semaine prochaine en dissonance avec Neptune et qu'il va y avoir de la confusion, votre quotidien ne sera pas aussi bien organisé que d'habitude et cela vous contrariera.

Verseau

Le Soleil occupe à présent un signe, la Balance, avec lequel vous avez des affinités et qui vous donne la possibilité d'élargir votre champ d'action. Si vous avez des objectifs, il y a des chances pour que vous les atteigniez. Cependant, la dissonance Mars/Neptune qui va s'installer la semaine prochaine vous mettra certainement des bâtons dans les roues (des jaloux ?).

Poissons

La priorité pendant la période Balance sera votre argent, comment vous le gagnez, comment vous l'économisez et encore comment vous pourriez en gagner plus. La question se pose déjà depuis quelque temps avec Mercure, mais elle se fera plus aiguë avec le Soleil (1e décan jusqu'au 2 octobre). Cela dit, vous pourriez obtenir une aide sociale, ou toucher le fruit d'une vente.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info