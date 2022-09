L'horoscope du lundi 26 septembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Cette semaine s'annonce bien, d'abord pour vos relations avec les autres qui seront apaisées et plutôt productives, grâce à l'arrivée de Vénus en Balance. Elle formera rapidement une conjonction avec le Soleil, qui est souvent le signe d'une rencontre, d'une belle entente avec votre partenaire si vous êtes en couple, ou encore d'un engagement (mariage ?).

Taureau

Vous serez comme un poisson dans l'eau dans l'ambiance vénusienne qui s'installe cette semaine. Il vous sera difficile de résister à l'appel du plaisir ou de la gourmandise... 3e décan, la rencontre Vénus/Mercure (jusqu'à jeudi) indique que vous éprouverez des sentiments forts et qu'on vous en donnera autant en retour. Il se peut qu'on vous fasse une déclaration enflammée...

Gémeaux

Né avant le 9 juin, vous avez tout pour vous en ce moment ; et si ce n'est pas encore le cas, ça va venir. Vous serez entouré de personnes gentilles et admiratives. En effet, Vénus rejoindra le Soleil en Balance à partir de jeudi... Autre possibilité : si vous voulez faire un bébé, c'est le bon moment, les planètes en Balance occupent votre 5ème secteur, celui des enfants.

Cancer

3e décan, si vous vivez une relation difficile vous écouterez les conseils de ceux qui vous disent de tenir le coup. Par sens du devoir, parce que vous avez l'esprit de famille ? En tout cas, vous avez une idée précise de ce que vous désirez et vous pensez qu'un jour vous l'obtiendrez. C'est probablement ce que vous confirment vos proches, mais ont-ils toujours raison ?

Lion

Une excellent semaine pour vous, dans le sillage de la nouvelle Lune, Vénus va faire son entrée en Balance et cela vous promet de beaux jours, en tout cas 1er décan. Vous pourriez d'ailleurs songer à vous engager vraiment, à vous marier. Cela dit, la conjoncture peut également favoriser votre travail, surtout s'il est lié à la communication, aux ressources humaines.

Vierge

Vénus va se mêler de la conjoncture à partir de jeudi et vous serez dans l'attente de preuves d'amour. Les mots ne suffiront pas, il vous faudra du concret. A moins, comme je vous l'ai dit hier, qu'il ne soit question d'argent et, grâce à Vénus symbole de plaisir, il est possible que vous fassiez une bonne affaire ou que vous touchiez une somme en dédommagement de quelque chose.

Balance

A force d'être adorable, séduisant, créatif, vous allez rendre tout le monde jaloux ! En effet, ce jeudi, Vénus rejoindra le Soleil dans votre signe, le 1er décan sera sur un petit nuage. Un peu trop même : attention à l'opposition entre Vénus et Jupiter, elle est déjà active et provoque de l'excès, le plus souvent un excès de confiance en l'autre. Autres décans, quelle énergie !

Scorpion

La semaine démarre bien, avec une rencontre Vénus-Mercure en regard de votre 3e décan. Vous éprouverez certainement des sentiments profonds et inconditionnels. Cela ne dure que jusqu'à jeudi, où Vénus se placera alors (comme le Soleil) dans l'ombre de votre signe et vous incitera à dissimuler vos sentiments. Mais dans un but précis.

Sagittaire

Votre signe est très divisé ! D'un côté le 1er décan qui va réaliser un projet ou obtenir une aide, et le 3e décan qui sera face à quelqu'un à qui il ne doit pas faire confiance. En tout cas, soyez sur vos gardes car cette personne, sous de séduisantes apparences, risque de vous manipuler. Cela dit, il n'est pas exclu aussi que vous ayez attrapé un virus.

Capricorne

Il pourrait se passer quelque chose de très agréable pour le 3e décan. Une conjonction entre Vénus et Mercure vous regarde et vous donne l'envie d'aimer. Peut-être même que vous avez rencontré quelqu'un qui semble correspondre à vos critères, presqu'à votre idéal. Mais prenez le temps tout de même d'apprendre à vous connaître.

Verseau

Vous serez toute la semaine dans l'ambiance agréable de la nouvelle Lune d'hier, d'autant plus que Vénus entrera en Balance jeudi pour vous donner du plaisir. Selon chacun, les plaisirs seront différents bien sûr, mais nous sommes dans le signe des arts, de la beauté, de l'harmonie d'un côté, et de l'amour de l'autre. Vous pourriez tomber amoureux...

Poissons

Face à vous, 3e décan, une jolie rencontre entre Vénus et Mercure. Peut-être avez-vous, vous-même, fait une rencontre. Cependant, un détail cloche puisque Mercure rétrograde. Vous en saurez plus après dimanche, quand la planète reprendra une marche directe, mais elle ne sera plus conjointe à Vénus ; vos sentiments ne vous aveugleront pas.

