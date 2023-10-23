Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez \u00e9galement retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour. B\u00e9lier. En plus de Mercure qui s\u2019y trouve depuis hier, et de Mars, c\u2019est le Soleil qui investit votre secteur financier. Si vous devez faire un emprunt, c\u2019est le bon moment. Surtout cette semaine o\u00f9 le Soleil sera en harmonie avec Saturne et o\u00f9 on vous fera confiance car vous aurez l\u2019air s\u00e9rieux et vous saurez exactement ce que vous voulez. Aucune plan\u00e8te ne devrait vous faire obstacle, ce qui signifie qu\u2019il n\u2019y en aura pas non plus dans la r\u00e9alit\u00e9. Mais consultez votre ascendant. Taureau. Il y a \u00e0 pr\u00e9sent 3 plan\u00e8tes face \u00e0 vous en Scorpion, dont le Soleil \u00e0 partir de 18h22. Les accords et les d\u00e9saccords seront monnaie courante, 1er d\u00e9can jusqu\u2019au 2/11. Ce sera \u00e0 vous, apparemment, de calmer vos interlocuteurs en \u00e9vitant de jeter de l\u2019huile sur le feu ; effet, les autres seront particuli\u00e8rement inflammables ! Vous aurez souvent affaire \u00e0 des jaloux ou \u00e0 des partenaires qui feront tout pour vous rendre jaloux. Certains auront un choix \u00e0 faire. G\u00e9meaux. Dans votre secteur du travail, le Soleil et Mercure vous invitent \u00e0 montrer que vous \u00eates habile et malin dans ce que vous faites. Par ailleurs, une visite chez le m\u00e9decin ou le dentiste s\u2019impose pendant la p\u00e9riode Scorpion visite que vous avez tendance \u00e0 n\u00e9gliger la plupart du temps. Mais parfois, il faut vous faire violence et c\u2019est dans votre int\u00e9r\u00eat : vous pouvez ainsi pr\u00e9venir, ce qui vaut beaucoup mieux que gu\u00e9rir ! Prenez rendez-vous !. Cancer. Au transit de Mercure, se rajoute celui du Soleil qui g\u00e8re votre vitalit\u00e9. Elle sera optimum pendant plusieurs jours, et tout ce que vous ferez vous renverra une bonne image de vous. Vous pourrez briller, vous attirer des compliments, 1er d\u00e9can d\u2019ici le 28 novembre ; et ne vous occupez surtout pas de ceux qui se plaignent que vous leur faites de l\u2019ombre. Ils sont tout simplement jaloux de vos soi-disant privil\u00e8ges, qui ne sont que le r\u00e9sultat de votre travail. Lion. Vous, on ne peut pas dire que le Scorpion vous aide \u00e0 briller, au contraire c\u2019est une p\u00e9riode o\u00f9 l\u2019intime prend le pas sur le social et o\u00f9 vous devez privil\u00e9gier la famille. Peut-\u00eatre qu\u2019il y a un ou des anniversaires \u00e0 f\u00eater, ou que vous avez un probl\u00e8me \u00e0 r\u00e9soudre concernant votre logement. C\u00f4t\u00e9 travail, vous avez l\u2019impression de ne pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 \u00e0 votre juste valeur et retrouvez des \u00e9motions parfois n\u00e9gatives qui viennent de l\u2019enfance (1er d\u00e9can jusqu\u2019au 2/11). Vierge. C\u2019est une bonne p\u00e9riode qui s\u2019annonce, vous relations avec votre entourage \u00e9tant stimulantes. Si vous avez une client\u00e8le, par exemple, elle aura tendance \u00e0 s\u2019agrandir. Vous aurez un petit plus par rapport \u00e0 la concurrence, qui fait qu\u2019on vous pr\u00e9f\u00e9rera \u00e0 d\u2019autres. Vous ne m\u00e9nagerez pas votre peine (Mars vous donne de l\u2019\u00e9nergie) et vos r\u00e9sultats seront \u00e0 la hauteur, surtout si vous ne visez pas trop haut. Mais il est s\u00fbr que vous aurez envie d\u2019\u00e9largir votre champ d\u2019action. Balance. La p\u00e9riode Scorpion vous \u00e9moustille, accentue votre besoin d\u2019amour, d\u2019attentions, de petits c\u00e2lins. Or V\u00e9nus d\u00e9barquera chez vous le 8 novembre, avec de bonnes intentions. 1er d\u00e9can jusqu\u2019au 2 novembre, vous serez probablement combl\u00e9, a priori, de ce c\u00f4t\u00e9-l\u00e0. Et m\u00eame du c\u00f4t\u00e9 des finances, il pourrait y avoir de l\u2019argent qui arrive. D\u2019ici le 8, vos besoins seront peut-\u00eatre davantage satisfaits par la nourriture (V\u00e9nus en Vierge), surtout si vous faites un r\u00e9gime. Scorpion. Bon anniversaire ! 1er d\u00e9can jusqu\u2019au 2 novembre. Vous \u00eates soutenu par Saturne, qui accentue vos ambitions, alors que Jupiter vous promet une association d\u2019ici mi-f\u00e9vrier. Ou un mariage. Et si vous \u00e9tiez en proc\u00e8s, il est possible qu\u2019il tourne en votre faveur avant. M\u00eames dispositions de Jupiter, propice aux unions et associations pour le 2e d\u00e9can de mi-f\u00e9vrier au 13 avril, puis pour le 3e du 13 avril au 25 mai avec une conjonction Jupiter-Uranus pleine de surprises. Sagittaire. Le Scorpion occupe votre secteur d\u2019ombre, aussi avez-vous int\u00e9r\u00eat \u00e0 vous faire discret et observateur. Vous en apprendrez beaucoup sur votre entourage professionnel. Certains coll\u00e8gues-collaborateurs ne sont peut-\u00eatre pas aussi sympathiques qu\u2019ils en ont l\u2019air, le Scorpion vous dit de vous m\u00e9fier, de ne pas accorder trop facilement votre confiance (1er d\u00e9can jusqu\u2019au 2 novembre). Ne soyez pas trop id\u00e9aliste. Capricorne. L\u2019amiti\u00e9 et l\u2019entraide seront une priorit\u00e9 pendant la p\u00e9riode Scorpion (1er d\u00e9can jusqu\u2019au 2 novembre). Aide-toi et le ciel t\u2019aidera, a dit avec raison Jean de La Fontaine. Il faut parfois reconna\u00eetre ses limites et se dire qu\u2019on a besoin d\u2019un autre ou des autres pour atteindre son objectif... Et aussi, se laisser guider par la vie, par les \u00e9toiles et m\u00eame peut-\u00eatre par la chance. C\u2019est effectivement ce que vous devrez faire, deux ou trois jours chacun, lorsque votre d\u00e9can sera sollicit\u00e9. Verseau. Le Soleil rejoint Mercure en Scorpion, une bonne p\u00e9riode pour obtenir un CDI par exemple, surtout si vous \u00eates du 1er d\u00e9can. Vous consolidez votre position. Mais attention, vous aurez souvent affaire \u00e0 des jaloux, des envieux, ils ne m\u00e9ritent pas que vous leur accordiez le moindre regard, cela ne ferait que vous entraver sur la voie de la r\u00e9ussite. 2e d\u00e9can, pr\u00e9voyez un conflit, une petite querelle entre jeudi et le 10 novembre. Ce week-end en particulier. Poissons. Vous avez de beaux atouts dans votre manche : le Soleil, Mercure, Mars en Scorpion vous permettent de disposer d\u2019une \u00e9nergie tr\u00e8s positive et d\u2019un bel optimisme qui peut vous permettre de voir les choses en grand et de vous imposer dans votre milieu ; on vous consid\u00e9rera avec un certain respect (surtout 2e d\u00e9can). 1er d\u00e9can, cerise sur le g\u00e2teau, le Soleil et Saturne sont en phase : vous pourrez prendre de la distance si jamais un probl\u00e8me prend trop de place.