L'horoscope du samedi 21 octobre 2023

Bélier

Si vous êtes né en fin de signe, après le 16 avril, il y a toujours un moyen de ne pas se laisser envahir par des idées négatives. Les remplacer par des images positives, par exemple. C’est plus facile à dire qu’à faire, c’est sûr, mais les pensées viennent aussi vite qu’elles s’en vont, sauf quand elles sont obsessionnelles, ce qui est une autre histoire. Mais si vous n’êtes pas obsessionnel, vous avez le pouvoir de chasser tout flux d’idées qui pourrait vous bloquer dans l’expression de votre personnalité.

Taureau

Un samedi des plus agréables pour la plupart d’entre vous, vous avez la possibilité de partir, de vous éloigner de chez vous, même si ce n’est que pour la journée. D’ailleurs, pour certains, c’est sûr les vacances sont là et vous allez pouvoir en profiter. Seul le 1er décan, qui reçoit l’opposition de Mars, risque d’avoir du mal avec un/e partenaire de mauvaise humeur et qui vous cherche querelle. Le mieux serait de ne pas rentrer dans son jeu, ne lui faites pas ce plaisir !

Gémeaux

C’est demain que la conjoncture changera, mais ce samedi ne vous donnera pas trop l’occasion de rire et de vous sentir insouciant, probablement à cause d’une histoire d’argent. Pour les uns, il sera question d’une dette qu’il faut rembourser, ou d’un emprunt dont il faut payer les traites, pour les autres il peut y avoir au contraire l’espoir d’une rentrée prochaine qui mettrait du beurre dans vos épinards. Né les 20, 21 mai, de mauvais souvenirs vous reviennent.

Cancer

Vous arrivez presque au bout du chemin si vous êtes né après le 19 juillet. Pour beaucoup, une longue traversée du désert, pour d’autres une relation toxique. Mercure active Pluton aujourd’hui et vous aurez à penser ou à discuter de cette situation, dont vous êtes sorti probablement mais qui est encore présente à votre esprit bien malgré vous. C’est un long processus qui devrait normalement se terminer à partir de janvier.

Lion

Il faut mettre de l’ordre 3e décan, il semble impératif que vous ne cédiez pas à des pensées qui ne vous ressemblent pas. Soyez bienveillant à votre égard. Cependant, il est vrai que né après le 20 août, vous avez quelque chose de lourd sur les bras et c’est quotidien, mais vous ne pouvez pas vous en débarrasser, votre sens du devoir vous l’interdit. Soyez patient, il semble que ce sera plus léger à partir de janvier.