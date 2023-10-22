Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez \u00e9galement retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour. B\u00e9lier. Vous ne m\u00e2cherez pas vos mots avec Mercure en Scorpion, et vous ne vous g\u00eanerez pas pour truffer vos conversations de sous-entendus qui feront r\u00e9fl\u00e9chir vos interlocuteurs. Ils en seront m\u00eame d\u00e9contenanc\u00e9s, alors que vous, \u00e7a vous amusera beaucoup. Par ailleurs, l\u2019argent pourrait vous pr\u00e9occuper une journ\u00e9e entre aujourd\u2019hui et le 28 pour le 1er d\u00e9can : il faudra discuter du prix d\u2019une vente, ou en tout cas \u00e9voquer ce sujet avec l\u2019un de vos proches. Taureau. Mercure s\u2019oppose \u00e0 vous, 1er d\u00e9can jusqu\u2019au 28, mais c\u2019est un bon aspect car vous allez conclure un accord, ou m\u00eame apposer votre signature au bas d\u2019un parchemin. Je ne pense pas que vous allez vous marier, mais parfois cela arrive quand Jupiter et Mercure se font face et ce sera le cas le week-end du 28 si vous \u00eates n\u00e9 \u00e0 cheval entre le 1er et le 2e d\u00e9can, c\u2019est-\u00e0-dire autour du 1er mai. Toutefois, si vous \u00eates en conflit, il est possible que vous trouviez un accord \u00e0 l\u2019amiable. G\u00e9meaux. Mercure, votre ma\u00eetre circule chez le redoutable Scorpion et vous-m\u00eame serez redoutable. Votre sens de la r\u00e9partie et votre autod\u00e9rision seront \u00e0 leur maximum. 1er d\u00e9can, jusqu\u2019au 28, faites attention \u00e0 ce que vous dites, vous n\u2019en serez peut-\u00eatre pas conscient, mais certains de vos mots d\u2019esprit pourraient faire mal ! Ou alors vous risquez de r\u00e9v\u00e9ler des v\u00e9rit\u00e9s qui devraient rester cach\u00e9es encore quelque temps. Gare aussi aux jalousies venant de coll\u00e8gues envieux/ses. Cancer. Un bon transit de Mercure n\u2019est pas \u00e0 n\u00e9gliger, m\u00eame s\u2019il est rapide. 1er d\u00e9can, d\u2019ici le 28 vous entendrez d\u2019agr\u00e9ables compliments ou serez vous-m\u00eame tr\u00e8s flatteur. Ce sera pour la bonne cause, pour obtenir d\u2019un proche qu\u2019il ou elle soit plus gentil/le et plus attentionn\u00e9/e \u00e0 votre \u00e9gard. Et si on vous fait des compliments, ce sera parce que vous aurez r\u00e9ussi quelque chose. Mais je pense que c\u2019est plut\u00f4t vous qui vous f\u00e9liciterez vous-m\u00eame parce que vous aurez domin\u00e9 une crainte. Lion. Vous serez sur la d\u00e9fensive et d\u2019une certaine mani\u00e8re vous aurez raison. Veillez \u00e0 ne pas donner tout pouvoir \u00e0 votre imagination, elle peut se tromper et vous tromper. En effet, Mercure entre en Scorpion, un signe qui ne fait rien \u00e0 moiti\u00e9 et le secteur que Mercure occupe est celui des \u00e9motions ; elles seront trop pr\u00e9sentes (1 journ\u00e9e d\u2019ici le 28 pour le 1er d\u00e9can) et feront travailler votre usine \u00e0 fantasmes ; il serait intelligent de les remettre en question, de ne pas y souscrire automatiquement. Vierge. Votre pouvoir de conviction sera un de vos meilleurs atouts et lorsque vous serez avec vos proches, avec des clients, des confr\u00e8res, on vous \u00e9coutera attentivement. Ce que vous direz touchera vos interlocuteurs, les fera r\u00e9fl\u00e9chir et si ce sont des conseils que vous donnez, vous ne vous tromperez pas. On peut m\u00eame dire que ce Mercure en Scorpion vous fera voir juste, et que votre intuition ne vus trompera pas. 1er d\u00e9can d\u2019ici le 28 octobre. Balance. Jusqu\u2019au 10 novembre, vous serez plus malin que les autres, plus perspicace, surtout si vous devez g\u00e9rer un budget ou emprunter de l\u2019argent. Vous serez convaincant et rien ni personne ne pourra vous emp\u00eacher d\u2019obtenir ce que vous d\u00e9sirez. La communication passera bien, mais vous devez vous m\u00e9fier des envieux et des jaloux ; heureusement, vous les rep\u00e9rerez au premier coup d\u2019oeil. Au travail, vous serez hyper efficace. Scorpion. Mercure traverse \u00e0 pr\u00e9sent votre signe jusqu\u2019au 10 novembre. Contacts, rendez-vous, d\u00e9placements sont favoris\u00e9s, de m\u00eame qu\u2019une tendance \u00e0 parler cash. Par cons\u00e9quent, vous avez int\u00e9r\u00eat \u00e0 r\u00e9fl\u00e9chir avant de dire ce qui vous passe par la t\u00eate si vous ne voulez pas d\u2019embrouille. 1er d\u00e9can jusqu\u2019au 28, 2e du 28 au 3 novembre, 3e du 4 au 10 novembre. Allez-en douceur les 29 et 30, vous parlerez trop vite et vous le regretteriez. Sagittaire. C\u2019est votre secteur d\u2019ombre qui sera occup\u00e9 par Mercure, 1er d\u00e9can d\u2019aujourd\u2019hui au 28 : vous devrez \u00e9couter votre intuition, ne pas l\u2019annuler en voulant rester pragmatique. Plus vous essayerez de raisonner, moins on vous \u00e9coutera et moins vous serez en phase avec votre entourage. Surtout si vous cherchez, comme souvent, \u00e0 avoir raison sur vos interlocuteurs. \u00c7a ne durera pas longtemps, aussi \u00e9coutez votre intuition, une \u00ab connaissance imm\u00e9diate \u00bb selon Descartes. Capricorne. En Scorpion, Mercure sera d\u2019une aide pr\u00e9cieuse, vous aurez le sens de l\u2019anticipation plus d\u00e9velopp\u00e9 que d\u2019habitude et vos conseils vaudront de l\u2019or. Vous saurez capter ce que les autres d\u00e9sirent, ce sera un tr\u00e8s bon point si vous \u00eates dans le commerce. Cependant, certains d\u2019entre vous anticiperont les choses de mani\u00e8re n\u00e9gative et n\u2019auront aucune confiance. Ils \u00e9couteront les mauvais proph\u00e8tes !. Verseau. Mesurez bien vos paroles pendant la p\u00e9riode o\u00f9 Mercure traverse le Scorpion, elles pourraient d\u00e9passer votre pens\u00e9e sous le coup de l\u2019\u00e9motion. 1er d\u00e9can, r\u00e9fl\u00e9chissez bien avant de vous exprimer jusqu\u2019au 28, apr\u00e8s vous serez tranquille. Aujourd\u2019hui et demain, Mercure est en phase avec Saturne, aussi vous n\u2019aurez pas trop de mal \u00e0 vous contr\u00f4ler et le fait que vous ne disiez que l\u2019essentiel sera tr\u00e8s appr\u00e9ci\u00e9. Poissons. On appr\u00e9ciera votre fa\u00e7on de vous exprimer, Mercure se trouvant dans un secteur qui vous invite \u00e0 dire ce qu\u2019il faut, au bon moment et \u00e0 la bonne personne. Surtout si vous avez une demande particuli\u00e8re \u00e0 faire \u00e0 une administration : passeport, carte d\u2019identit\u00e9, visa, etc. Ce sera le bon moment surtout aujourd\u2019hui et demain, et en g\u00e9n\u00e9ral jusqu\u2019au 28 pour les natifs de f\u00e9vrier. N\u2019ayez aucune crainte, tout \u00e9change se r\u00e9v\u00e9lera positif. Pour certains, il sera question d\u2019un voyage.