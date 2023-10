L'horoscope du vendredi 20 octobre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Bélier

Votre sens du devoir est accentué par la conjoncture et vous aurez à coeur de répondre aux demandes que l’on vous fera. Pour les uns, c’est un collègue qui vous demandera de le/la remplacer, pour les autres c’est votre boss qui vous demandera un effort supplémentaire, de travailler plus aujourd’hui, par exemple. Mais vous serez courageux et vous ferez ce que vous dicte votre conscience, avec pour résultat que vous serez content de vous en fin de journée.

Taureau

Comme si vous n’aviez pas assez de bons influx de Vénus, de Jupiter, voici que la Lune se rajoute et accentue à la fois votre confiance en vous, en votre séduction, mais aussi en l’autre. Parce qu’il faut bien le dire, vous ne faites pas facilement confiance, c’est dans votre ADN, vous n’aimez pas vous faire « avoir », peut-être parce que cela vous est déjà arrivé et que vous ne voulez pas renouveler l’expérience. Vous avez raison, mais à trop vous méfier, vous pouvez passer à côté de certaines occasions.

Gémeaux

La conjoncture est un peu moins joyeuse qu’hier étant donné que la Lune aborde le Capricorne et que c’est un signe/secteur qui représente vos soucis, ce qui vous tourmente le plus en ce moment : probablement la quantité de travail qu’on vous impose (1er décan), vos amours ou votre argent, 2e décan et 3e décan, des difficultés à faire un choix qui convienne à ceux qui vous entourent. Or ces jours-ci, vos choix ne plaisent pas. Patience, ce sera plus facile la semaine prochaine.

Cancer

Nous avons tous plus ou moins peur d’être abandonnés, ou au contraire étouffés par ceux qu’on aime. Vous et le Capricorne (vous formez une paire d’opposés) êtes particulièrement sensible à ce complexe d’abandon et il est activé par le transit de la Lune en Capricorne. Alors qu’elle forme un bon aspect avec Vénus (en fin de journée) et que vous devriez être au contraire rassuré, vous sentir en sécurité. Mais je pense que cette peur vous effleurera mais ne restera pas.

Lion

1er décan, la dissonance de Mars risque de se faire sentir aujourd’hui, l’un de vos proches faisant preuve d’hostilité à votre égard. Cela peut être quelqu’un de familier comme ça peut être l’un/e d