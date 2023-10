L'horoscope du jeudi 19 octobre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Bélier

Vénus se relie à Jupiter, une bonne configuration d’une manière générale. Mais en ce qui vous concerne, il est possible qu’elle ne vous fasse ni chaud ni froid, car ce sont des signes de Terre qui sont en phase et il y a toujours un côté raisonnable avec cet élément. Vous ne pouvez pas faire comme d’habitude, c’est-à-dire vous emballer, faire preuve d’enthousiasme, accélérer les choses. Surtout si vous avez en tête de conquérir une personne qui est liée à votre travail. Il faut prendre votre temps.

Taureau

Comme je vous le disais hier, Vénus est en phase avec vous et de plus, à partir d’aujourd’hui et jusqu’à mardi, elle est en harmonie avec Jupiter (qui est dans votre 2e décan). C’est vraiment une bonne conjoncture qui va vous faciliter les choses dans le domaine affectif. Vous n’aurez qu’une envie : exprimer vos sentiments, être gentil et bienveillant de manière à ce qu’on vous aime autant que vous aimez. Toutefois, il faudrait éviter de vous montrer envahissant.

Gémeaux

Une belle conjoncture s’installe, elle devrait vous rendre joyeux car elle a un côté festif et vous aimez bien ce genre d’ambiance insouciante... Il s’agit d’une harmonie entre Vénus et Jupiter, qui a bonne réputation. Vénus se trouvant dans votre secteur de la famille, on peut penser à un heureux événement, à une fête familiale, à moins que vous ne retrouviez quelqu’un de votre passé et que vous n’ayez envie de vivre de nouveau une aventure avec cette personne. Hypothétiquement.

Cancer

Bonne ambiance pendant plusieurs jours si vous êtes du 2e décan, mais les autres peuvent en avoir des échos. Vénus et Jupiter se donnent la main et vous regardent avec gentillesse, tout en vous proposant des situations amusantes. Vous pourriez par exemple vous rapprocher de quelqu’un que vous connaissez déjà et jouer à des petits jeux interdits ! En tout cas, ce qui vous plaira c’est de transgresser, de dépasser des limites, de faire une sortie de route.

Lion

Vous le savez, Vénus est en Vierge où elle n’est pas à l’aise pour exprimer ce qu’elle ressent ; en général, vous vous retenez, vous gardez pour vous... Mais à partir d’aujourd’hui et jusqu