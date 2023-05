L'horoscope du jeudi 11 mai 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Né en mars, les premiers jours du signe, je vous ai parlé de Pluton à plusieurs reprises, mais nous en reparlons aujourd’hui car elle est stimulée par sa conjonction avec la Lune. C’est votre sens de l’anticipation, parfois vos fantasmes, qui sont activés par cette rencontre ! Le ou les projets que vous avez en tête vous font certainement rêver à une vie meilleure, à un nouveau vivre ensemble, mais vous comptez aussi sur des avancées techniques, scientifiques.

Taureau

C’est la journée des contraintes, des petites obligations dont vous vous passeriez volontiers, mais comme votre gendarme intérieur est puissant, il y a des chances pour qu’il vous culpabilise si jamais vous ne faites pas ce que vous devez faire. Prenez votre temps, sauf s’il est urgent que vous veniez en aide à quelqu’un par exemple, ou si vous avez fait une promesse. Dans ce cas, mettez-vous la pression pour tenir parole.

Gémeaux

Grâce à la rencontre Lune-Pluton de ce matin, qui va vous donner beaucoup de force intérieure et de résilience aussi, vous serez de bien meilleure humeur et aimerez davantage la vie, en dépit des soucis que vous pouvez avoir. Quelque chose, peut-être un détail, vous réjouira et vous serez bien plus positif. En bon Gémeaux, vous communiquerez (même malgré vous) une bonne dose d’optimisme autour de vous et tout le monde en a besoin.

Cancer

La Lune étant au service de Vénus, qui occupe votre 1er décan, il ne sera peut-être pas question d’amour aujourd’hui mais plutôt d’argent (Lune en secteur 8 des finances). Peut-être attendez-vous une prime, un remboursement ? En tout cas, vous devriez être satisfait. Toutefois, la 8 c’est aussi la sexualité, la libido, le désir dans son ensemble et si vous êtes avec quelqu’un, la flamme pourrait brûler très fort entre vous. Ce sera incandescent...

Lion

1er décan, la rencontre entre Lune et Pluton de ce matin joue sur votre ressenti, qui n’est donc pas forcément la réalité. Il est possible que vous vous sentiez victime de quelqu’un, ou d’une situation sur laquelle vous n’avez pas de contrôle (né au tout début du signe, autour du 23 juillet). Les autres membres du 1er décan pourraient recevoir une invitation, ou se rendre à une petite fête dans la soirée, peut-être juste un apéro entre copains...

Vierge

Vous donnerez la priorité à votre activité aujourd’hui, qu’elle soit professionnelle ou autre. Vous aurez besoin de vous concentrer sur ce que vous faites et toute distraction vous énervera. Cela dit, vous serez rapide et efficace, sauf si vous laissez votre tendance au perfectionnisme vous diriger. Certes, c’est une bonne chose de vouloir que tout soit parfait, mais comme rien ne l’est jamais, demandez-vous si vous ne perdez pas votre temps...

Balance

Lune et Pluton étant en harmonie avec votre 1er décan, certains natifs du tout début du signe sentiront qu’ils ont la Force en eux. Après avoir traversé pas mal d’épreuves ces dernières années, et encore récemment avec Jupiter en Bélier qui vous a obligé à vous battre, vous entrez dans une longue période qui va vous permettre de vous imposer, d’imposer votre image et surtout votre créativité. Tout ce que vous entreprendrez marchera enfin !

Scorpion

Né au tout début du signe, Pluton fait des siennes ce matin. Auriez-vous fait un rêve impressionnant ? En tout cas, il semble que le passé se mêle au présent et que cela crée une légère confusion ; vous ne savez pas très bien où est la frontière entre le rêve et la réalité... De toute façon, je vous l’ai déjà dit, avec Pluton vous revisitez le passé (chacun à votre manière) afin de vivre une nouvelle vie et de devenir une meilleure version de vous-même.

Sagittaire

Prendre conscience de qui on est vraiment est une des missions de Pluton, dont les vibrations sont activées ce matin par sa rencontre avec la Lune. Si vous êtes du tout début du signe, vous pourriez vous passionner (depuis quelque temps déjà) pour un sujet particulier, lié à une science ou à une technique. Et si ce n’est pas encore le cas, cela va venir ! Pluton est extrêmement lente, et ne touche pour l’instant que les natifs des 22, 23, voire 24 novembre.

Capricorne

1er décan, Vénus et Mercure sont en phase et tout ce qui est rendez-vous, prise de contact, ou tendres moments est favorisé par la conjoncture. Il n’est pas exclu aussi que vous puissiez signer un accord ou réparer une relation qui avait pris un coup dans l’aile. A moins que l’amour ou l’affection d’un membre de votre famille ne soit réparateur pour vous et pour l’image que vous avez de vous – qui n’est pas toujours très brillante.

Verseau

Ce matin, la Lune rejoint Pluton au tout début de votre signe (né les 20, 21, 22 janvier). Quelles conséquences ? C’est uniquement dans votre tête que cela se passe semble-t-il. L’ambition pourrait bien être dévorante chez certains et il est possible que vous réussissiez quelque chose, parfois au-delà de vos espérances... Mais vous avez du temps devant vous pour expérimenter Pluton, qui vous invite aussi à utiliser vos ressources cachées.

Poissons

Vous serez un peu trop dans votre monde aujourd’hui, mais c’est peut-être aussi une manière de vous protéger des événements du monde extérieur qui ont trop d’influence sur votre moral ? Cependant, à l’exception de ceux qui reçoivent Saturne (nés vers les 24, 25 février) et qui ont des soucis à gérer, voir l’horoscope d’hier, vous avez tous une nette tendance à positiver et à voir les situations sous leur meilleur angle. Celui qui vous arrange ? Je pose juste la question.

