L'horoscope du mardi 9 mai 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous aurez des responsabilités, des engagements à tenir, ou quelqu’un à soutenir aujourd’hui et demain. Vous n’êtes peut-être pas d’une humeur de rêve, mais si on a besoin de vous, vous répondrez présent (1er décan surtout), mais en ronchonnant. En revanche, 3e décan, vos sautes d’humeur risquent de prendre des proportions, vous vous sentez frustré ou vous avez une décision à prendre et cela ne vous enchante pas. Vos relations s’en ressentent !

Taureau

3ème décan, il faut vous préparer à l’arrivée d’Uranus chez vous, cela ne se produit que tous les 84 ans et c’est le moment ou jamais de changer de vie, de vous libérer d’une contrainte pesante. Il se peut aussi que vous ayez un supérieur qui exerce un pouvoir excessif et que cela vous donne envie de quitter votre job. Même chose s’il s’agit d’un/e partenaire qui vous prive de votre liberté en étant trop jaloux et possessif. À moins que ça ne soit vous…

Gémeaux

3ème décan, cette semaine est marquée par un aspect de Mars, qui peut indiquer une tendance aux excès de toute sorte dans le registre des plaisirs. Sensuels, gourmands et même financiers si vous vous lancez dans des investissements un peu risqués. Il est vrai que Jupiter vous envoie des influx qui accentuent votre envie de prendre des risques et qu’il ne faut peut-être pas l’écouter, sauf si vous êtes sûr de votre coup à cent pour cent.

Cancer

Vous devez sentir la présence de Mars chez vous, 3e décan. Elle y reste jusqu’au 20 mai et son bon aspect avec Neptune, dont nous avons déjà parlé, vous donne une grande confiance en ce que vous entreprenez. Dans le registre positif, vous pouvez vraiment aller de l’avant, prendre des initiatives, des décisions. Dans le registre négatif, une grande amplitude de vos humeurs est à craindre, avec des moments de colère qui prennent des proportions.

Lion

Comme je vous le disais hier, cette semaine peut vous voir contrarié et surtout avec la Lune en Capricorne aujourd’hui. Vous ne serez pas content de vous, ou de votre travail et ce sera un peu décourageant. Déjà que Mars (planète du courage) n’est pas de votre côté depuis le 25 mars... et pourtant vous faites des efforts. Peut-être que vous vous imposez un rythme trop rapide et que vous devriez ralentir un peu, vous donner du temps…

Vierge

La conjoncture est encore meilleure pour vous aujourd’hui et demain, grâce à la Lune en Capricorne qui indique qu’intérieurement, vous serez content de vous. Et on peut voir, avec les autres planètes que c’est pour des raisons très concrètes que vous serez satisfait (1er décan surtout). 3e décan, Mars est en bon aspect avec Neptune, mais cela risque de vous faire croire encore davantage qu’une relation peut vous apporter ce que vous en attendez.

Balance

La Lune en Capricorne aujourd’hui et demain va former une opposition avec Mars et si vous êtes du 3e décan, attention aux conflits, aux litiges et à tout ce qui peut vous contrarier vos plans. Quelqu’un vous gêne pour atteindre vos objectifs ? C’est possible, mais cette personne étant importante à vos yeux, vous tenez compte de ses avis, voire de ses jugements. Cependant, je vous demande de réfléchir à votre propre désir, quel est-il ?

Scorpion

Le bon aspect qui est en train de se former entre Mars et Neptune est favorable au 3ème décan. Né entre le 15 et le 21 novembre, il sera actif toute la semaine et vous invite à vous faire confiance, à ne pas douter de vous ou d’une personne que vous aimez. Il est également un bon indicateur de réussite : quoi que vous entrepreniez, vous avez des chances de réussir et de donner une bonne image de vous. Soyez audacieux, saisissez les opportunités.

Sagittaire

Pour vous aussi, la conjoncture est compliquée et surtout peu satisfaisante. Mais vous devriez peut-être vous poser une question : est-ce que vous n’attendez pas trop des autres ou de vous-même ? Est-ce que vous n’avez pas le sentiment que vous avez mis la barre trop haut ? Cela s’adresse surtout à ceux du 3e décan, qui reçoivent la dissonance de Neptune, laquelle est activée par Mars toute la semaine. Essayez de ne pas surestimer vos forces.

Capricorne

Dans votre signe, la Lune stimule Mercure qui, même rétrograde, vous invite au dialogue. Peut-être que vous allez simplement préparer vos arguments pour quand Mercure reprendra une marche directe (le 15) ; à moins que vous n’ayez une sorte de "devoir" sur lequel vous travaillerez jusqu’au 15. En tout cas, 1er décan (né en décembre) ne signez rien durant cette semaine. 3e décan, ne fuyez pas le conflit, mais ne l’entretenez pas non plus.

Verseau

Vous serez plus intériorisé que d’habitude, peut-être parce que vous devrez réfléchir à un choix professionnel, surtout si vous êtes du 3e décan. Uranus entame un aspect dynamique avec vous et il va y avoir du changement. Ce sont les bases de votre vie qui vont évoluer, parfois contre votre gré, mais vous finirez par y trouver un avantage, quel que soit le temps que cela vous prendra. Attendez-vous à des périodes de remous et des périodes de stagnation.

Poissons

Continuez à être positif, à vous réjouir de ce qui arrive de bien dans votre vie, ou dans celle de vos proches, et à remercier le ciel pour les chances qui vous sont offertes, surtout 1er décan. L’amitié, l’entraide, la solidarité peuvent faire partie des domaines où vous aurez du plaisir aujourd’hui et demain. Soyez attentif aux autres et ils le seront avec vous. En outre, vos conseils étant excellents, on vous sollicitera souvent pour avoir votre avis.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info