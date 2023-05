L'horoscope du samedi 6 mai 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Né en fin de 3e décan, après le 16 avril, Jupiter est conjointe à votre Soleil et se trouvera activée par Mars dans les prochains jours. Si vous êtes en conflit, vous n’en démordrez pas ! Mais pas de passage en force, cela ne ferait qu’attiser la colère ou le ressentiment de la part de la personne avec laquelle vous n’êtes pas d’accord. Toutefois, votre audace peut être récompensée si vous gardez le contrôle sur vos impulsions.

Taureau

C’est compliqué ce week-end, Mars reçoit des influx des autres planètes et surtout une dissonance coléreuse de Jupiter. L’un de vos proches pourrait péter un câble ! Prenez le temps d’avoir une discussion avec lui, même si vous le/la trouvez agressif. Ça peut aussi se passer dans la rue, à côté de chez vous. Ou alors il y a le feu non loin... En tout cas, l’aspect sera encore actif la semaine prochaine.

Gémeaux

La dissonance entre Mars et Jupiter risque d’augmenter votre appétit, qu’ils soit financier ou gourmand. Il est possible que cela fasse suite à un désagrément ou à une perte. Et il faut compenser. Cette dissonance s’adresse au 3e décan, qui peut en effet vivre depuis longtemps une situation qui n’est toujours pas sous contrôle. Quant au 1er décan, il est soumis à la dissonance de Saturne et se trouve face à un renoncement ou une perte.

Cancer

Dans votre 3e décan, Mars entame une dissonance avec Jupiter. Vous serez obligé de réagir très fort à une injustice, notamment si vous êtes né autour des 19 et 20 juillet. Mais elle peut être ressentie par tout le signe sous forme de colère, ou d’une volonté d’agir qui manquerait de limites. 1er décan, bonne nouvelle, Vénus débarque demain dimanche dans votre signe et elle a de très bonnes intentions.

Lion

Apparemment, s’il y a de la colère vous serez plus celui qui la subit que celui qui l’exprime haut et fort. Ou alors vous le ferez en vous retenant de ne pas tout casser autour de vous. Cette colère peut être liée à une injustice, mais elle ne vous a pas été faite ou elle ne vous sera pas faite à vous, mais à tout un groupe de personnes, voire une communauté. Et il n’y a pas grand-chose que vous pouvez faire, ne vous en mêlez pas.

Vierge

Vous n’êtes pas concerné, surtout que Mars est en harmonie avec vous, 3e décan. Mais il se peut que la conjoncture booste votre désir et que vous soyez très attiré par quelqu’un. Sauf que cette personne n’est probablement pas libre et que vous ne voulez rien faire qui ne soit pas correct, ce qui est tout à votre honneur. Ce sera donc un peu frustrant de ressentir cette attraction et de ne pas pouvoir "conclure".

Balance

Même si ce n’est pas dans votre nature, vous serez obligé de vous montrer très ferme et d’agir pour empêcher l’un de vos proches de faire une bêtise. Essayez d’être inflexible ! Il se peut aussi que vous ayez une décision à prendre (3e décan surtout) et que ce soit une sorte d’épreuve pour vous car quelqu’un n’est pas d’accord avec vous et cela peut créer un conflit dont vous ne voulez pas. Oui mais quand même, battez-vous !

Scorpion

3ème décan, Mars est en phase avec vous et sa dissonance avec Jupiter servira d’amplificateur à votre volonté de vous dépasser, de faire mieux que les autres et à en recueillir les lauriers. Mais il est sûr qu’on vous regardera de travers parce que vous foncerez sans vous préoccuper de ce que pensent les autres et vous aurez raison ! Il y a peut-être aussi une chance à saisir et vous ne voulez pas la laisser passer.

Sagittaire

Jupiter étant encore en harmonie avec vous, 3e décan, il n’y a pas de souci, essayez juste de ne pas brûler les étapes si vous avez rencontré quelqu’un qui vous fait fantasmer. D’autant plus que Mars se dirige également vers un bon aspect avec Neptune qui peut vous plonger dans un monde idéalisé, celui de l’amour parfait, ou de la réalisation d’un désir qui pourrait, par la suite, s’épuiser aussi vite qu’il s’est manifesté.

Capricorne

Les deux planètes du jour, Mars et Jupiter, sont en dissonance avec votre 3e décan. Ce sont les foudres d’un ou d’une partenaire qui risquent de vous tomber injustement dessus. C’est en effet le sentiment que vous aurez, qu’on vous a mal compris et qu’on exagère ! Ce n’est pas forcément pour aujourd’hui, toute la semaine prochaine sera marquée par cette dissonance Mars-Jupiter, que vous oublierez dès qu’elle sera terminée.

Verseau

Évitez toute imprudence ce week-end et la semaine prochaine aussi. Ne soyez pas non plus impatient, et pour certains trop autoritaires avec votre entourage, professionnel ou personnel. Deux planètes de Feu, Mars et Jupiter, sont en bisbille et leurs aspects peuvent autant toucher votre relation avec l’un de vos proches avec qui vous serez en désaccord, qu’un travail que vous avez fait trop vite et qui sera à refaire la semaine prochaine.

Poissons

Ce n’est pas la conjoncture du jour qui est la plus marquante pour vous. C’est la conjonction Soleil/Uranus qui touche ceux nés autour du 9 mars et qui font de nouvelles expériences. Si ce n’est pas déjà fait ! Vous avez appris quelque chose qui vous donne la possibilité de prétendre à un meilleur poste ? Peut-être avez-vous fait une formation ou alors on vous la propose en ce moment... Vous ne devez pas hésiter !

