L'horoscope du dimanche 7 mai 2023

Bélier

C’est le domaine de la famille qui est exploré par Vénus. Elle vous demande de vous réunir, de vous réconcilier, bref de tisser ou de retisser des liens solides avec l’un de vos proches. Il s’agit peut-être d’un parent éloigné que vous n’avez pas vu depuis longtemps ? (1er décan, jusqu’au 16). A moins que vous ne revoyez une personne que vous avez aimée et que vous en soyez très troublé intérieurement. Mais ne bougez pas pour le moment.

Taureau

Une bonne nouvelle pour tous les Taureau, à commencer par le 1er décan, jusqu’au 16 inclus. La complicité, le flirt pour les célibataires, les émois adolescents sont au rendez-vous. Vous aurez envie de jouer avec vos sentiments, avec ceux de l’autre et donnerez ainsi à votre relation un côté plus léger. Ce qui est une bonne chose car le Taureau a tendance à être un peu trop sur le dos de l’autre. Pour son bien, évidemment.

Gémeaux

Vénus vous quitte, mais vous n’y perdez pas, au contraire. Vous entrez dans une période encore plus sensuelle, où vous aurez davantage besoin de petits câlins et de siestes coquines. Au fond, il y aura probablement un manque, que vous n’identifierez pas comme tel, mais qui vous incitera malgré vous à être en demande vis-à-vis de ceux qui pourraient vous donner de l’amour ou de l’affection (enfants, parents). Vous serez plus tactile aussi.

Cancer

Votre pouvoir de séduction étant décuplé par la présence de Vénus dans votre signe, faites feu de tout bois si vous voulez vivre quelque chose sur le plan sentimental, surtout 1er décan. Et cela pourrait devenir sérieux ! En effet, Vénus sera en harmonie avec Saturne dans la semaine qui vient et toute rencontre faite sous cette conjoncture a des chances d’évoluer, de durer. Cependant, il est possible aussi que vous appréciez votre célibat.

Lion

Vénus se trouve à présent dans l’ombre de votre signe et vous invite à cacher vos sentiments, à les garder pour vous, peut-être parce que vous n’êtes pas encore sûr de ceux de l’autre ? Ou alors, 1er décan, vous vous demandez à qui vous avez affaire et si la personne à laquelle vous pensez n’est pas trop bizarre, secrète, mystérieuse. C’est peut-être ce qui vous attire, mais vous vous demandez ce que cela cache et vous avez raison. Pareil si vous êtes en couple.

Vierge

Si vous avez envie de vous faire de nouvelles relations parce que vous avez déménagé ou que des collègues que vous aimiez sont partis, Vénus en Cancer vous dira exactement quoi faire. Elle accentuera votre côté amical et vous entourera de bonnes ondes pour attirer ceux avec lesquels vous pourriez avoir des affinités. N’hésitez pas aussi à utiliser les réseaux de rencontres, on ne sait jamais, on y fait parfois de belles et surprenantes rencontres.

Balance

Vénus circule en haut de votre zodiaque, dans un secteur qui parle de responsabilités. Plus que d’habitude, vous vous sentirez le devoir de protéger ceux que vous aimez, d’être là pour eux. Vous l’êtes toujours, c’est souvent la mission de la Balance, mais l’harmonie entre Vénus et Saturne (1er décan jusqu’au 16) vous dit encore plus que vous devez… qu’il faut… que vous n’avez pas le droit de… C’est votre gendarme intérieur qui parle !

Scorpion

1er décan, jusqu’au 16 Vénus vous invite à des réjouissances, à des fêtes et même peut-être à quelques jours de détente en bonne compagnie. Des moments tendres, des rencontres vous attendent. Il est possible, avec Vénus en secteur 9, que vous fassiez une rencontre en voyage, ou en tout cas loin de chez vous. A moins que ça ne soit la personne elle-même qui vienne de loin : il ou elle peut être né ou avoir vécu à l’étranger.

Sagittaire

Pour vous, Vénus en Cancer est trop émotive à votre goût et vous trouverez que votre binôme ou ceux que vous rencontrez sont un peu trop sensibles et même susceptibles à votre goût. Disons que cette conjoncture est positive pour vos affaires, pour vos rentrées d’argent, mais que dans la sphère affective, il y a trop de hauts et de bas pour vous, et que vos relations sont trop compliquées. Et vous n’aimez pas ce qui est compliqué.

Capricorne

Vénus en Cancer se tient à l’exact opposé du Capricorne et éclaire le secteur des unions, des associations, des accords et autres contrats. Normalement vous devriez être dans l’entente cordiale, 1er décan jusqu’au 16. Si vous étiez en conflit, un arrangement sera trouvé parce que vous vous montrerez plus conciliant que précédemment. Sur le plan affectif, il y a une invitation au programme : acceptez-la, vous y croiserez des personnes qui vous plairont.

Verseau

Vous ne serez pas au 7ème ciel avec Vénus en Cancer, mais vous vivrez des moments chaleureux car vous vous sentirez en sécurité avec un être aimé, il ou elle saura vous rassurer. Parfois, le Verseau apprécie de ne dépendre de personne, mais il a un animal de compagnie qu’il adore par-dessus tout. Ou alors, il donne sa préférence à l’amitié sur l’amour, tout simplement parce qu’il y trouve ce qu’il cherche dans les relations humaines et qu’il ne trouve pas dans l’amour.

Poissons

Vénus est très bien placée en Cancer pour les Poissons, 1er décan jusqu’au 16. C’est le moment d’exprimer les sentiments que vous éprouvez, il ne faut plus les garder pour vous. Souvent, vous en faites mystère parce que vous n’êtes pas sûr, ou alors vous êtes trop timide, il se peut même que vous fantasmiez totalement. Et il est vrai que Vénus en Cancer est rêveuse, imaginative, mais elle s’appuie sur quelque chose de réel.

