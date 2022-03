L'horoscope du dimanche 6 mars 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vénus et Mars sont conjointes chez l'ami Verseau, une rencontre pourrait vous ouvrir des horizons, 1er décan pour l'instant. La relation sera très passionnée, mais rien ne dit qu'elle sera durable : avec Mars tout va très vite, cela correspond bien à votre tempérament. En revanche le temps n'est pas votre allié et vous pouvez vous lasser assez vite de celui ou celle qui suscitera en vous un désir fou !

Taureau

Comme Mars, Vénus circule en Verseau et se trouve dans un secteur où la droiture et la rigueur sont de mise. Vous serez perturbé par vos sentiments, parce qu'ils sortiront du cadre où vous les enfermez habituellement. Mais dites-vous que si vous ressentez quelque chose pour une autre personne que celle avec qui vous vivez, c'est qu'il y a une place et que vous n'êtes pas satisfait actuellement.



Gémeaux

La conjonction Vénus/Mars est toujours symbole de passion quand elle est en bon aspect, comme elle l'est pour vous. Une rencontre pourrait être liée à un voyage, à une personne qui arrive de l'étranger, ou quelqu'un qui vous tape dans l'oeil lors d'une sortie. En tout cas, vous brûlerez de désir, mais il n'est pas sûr qu'une fois le désir assouvi il reste une vraie relation. En tout cas pour le 1er décan.



Cancer

Tout comme Mars, Vénus en Verseau active un secteur de crise et soit une passion naissance va vous perturber, soit il y aura de la jalousie dans votre couple. Une grosse crise apparemment, mais il est difficile de dire si c'est vous qui serez jaloux ou si c'est votre conjoint ou ami. En tout cas, si vous faites une rencontre, ce que vous ressentirez sera plus un fort désir que de l'amour.

Lion

En même temps que Mars, Vénus s'oppose à vous à présent. Soit vous allez éprouver des sentiments intenses pour quelqu'un, 1er décan, soit c'est la rupture. Tout dépend si c'est Mars qui domine ou Vénus, et seul votre thème natal peut le dire. Si vous le voulez, je peux vous le calculer sur twelv.love vous aurez ainsi l'exacte position de vos planètes en signes et en secteurs. Plus votre ascendant.

Vierge

Vénus forme à présent une paire avec Mars et elles agissent sur votre secteur du travail. Soit il va y avoir un conflit avec un collègue, soit vous allez tomber en amour. En effet, sans votre thème on ne peut pas savoir quelle planète est la plus forte, celle des conflits (Mars) ou celle de l'amour, Vénus. Vous pourriez éprouver soudain du désir pour quelqu'un que vous voyez tous les jours mais à qui vous ne faisiez pas attention.



Balance

Associée à Mars, Vénus est plus forte pour vous que la planète des conflits. Il se peut donc que vous croisiez quelqu'un et que vous soyez totalement séduit par cette personne. Il peut s'agir de relation amoureuse, bien sûr, mais la personne peut aussi être quelqu'un avec qui vous travaillez et dont vous admirerez le talent, la créativité. Mais attention, admiration n'est pas forcément amour !

Scorpion

Vénus s'étant rajoutée à Mars, les deux planètes occupent à présent votre secteur intime, qui gère aussi votre passé : vous pourriez retrouver un ancien amour, ou au contraire tourner la page sur une relation qui ne vous convient plus. Cela dit, avec Mars, il y a une notion de bagarre : peut-être avez-vous affaire à une grosse dispute avec votre chéri/e, ou avec l'un de vos proches, un enfant par exemple.

Sagittaire

Vénus s'ajoute à Mars, sur le même degré du Verseau, il se peut que vous vous disputiez avec un proche, mais vous pouvez aussi avoir un coup de coeur passager. En effet, la conjonction passionnée de ces deux planètes est symbole de passion et de frissons, mais elle peut aussi (selon votre thème) correspondre à une grosse dispute, et même à une séparation temporaire, décidée impulsivement.



Capricorne

Chez vous, dans votre 1er décan, Mars et Vénus sont conjointes à votre Soleil. On peut légitimement penser que l'amour fait une entrée fracassante dans votre vie. Toutefois, sans votre thème, on ne peut pas savoir s'il ne s'agit pas d'une grosse dispute, ou d'un petit choc qui fait que vous avez mal quelque part, un gros bleu par exemple. De toute façon, il y a une notion d'imprévu, de surprise.



Verseau

La présence de Mars dans votre signe peut signifier plusieurs choses. Soit vous avez de la fièvre et êtes mal fichu, soit vous avez quelque chose à entreprendre. Soit encore, vous allez avoir un gros coup de foudre... Tout dépend de ce que fait Mars dans votre thème natal. Attention aussi à ne pas parler trop vite ou trop fort, vos idées sont parfois dérangeantes et très en contradiction avec celles des autres.



Poissons

Vénus, symbole d'amour et de paix, entre en Verseau, votre 12ème secteur. Vous resterez très discret sur vos sentiments, et serez plus dans le rêve que dans la réalité. Le secteur 12 étant celui de l'imaginaire (on s'imagine qu'on aime ou qu'on est aimé), le mieux est d'essayer de garder les pieds sur terre, tout en se faisant plaisir à s'inventer une belle et passionnante histoire. Ça ne peut pas faire de mal !