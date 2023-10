L'horoscope du mercredi 18 octobre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Bélier

En général, lorsque la Lune est en Sagittaire, vous vous sentez au top de vos compétences et avez le sentiment d’être reconnu dans ce que vous faites. Ce sont plus des impressions qu’une réalité, mais c’est malgré tout important dans la mesure où cela vous fait du bien à tous les niveaux. La dissonance Lune/Vénus, active pour ceux nés autour du 29 mars ne devrait pas trop vous contrarier : un proche vous semblera plus réservé que d’habitude, moins ouvert.

Taureau

Vénus étant en harmonie avec vous (fin 1er décan, né autour du 29 avril) vous serez probablement sensible à sa dissonance avec la Lune. C’est-à-dire que ce sera très fugace, plus une impression qu’une réalité : vous sentirez que sous des dehors charmants et séduisants, on veut vous manipuler pour vous soutirer de l’argent... Il se peut que j’exagère, toutefois la position de Jupiter dans votre signe (début du 2e décan) peut justement vous mettre un peu trop en confiance.

Gémeaux

Vous serez un peu contrarié, mais rien qui vaille la peine de vous énerver contre vous ou contre les autres. Vous êtes de toute façon un signe qui tient sur les nerfs et il vous arrive, pour vous détendre, de piquer de grosses colères !!! Il faut que ça sorte, sinon vous ne répondez plus de rien... Essayez de ne pas aller trop loin et de ne pas vous mettre quelqu’un à dos, ce qui pourrait arriver si vous êtes de fin mai, début juin. Prenez du recul et protégez-vous... de vous-même.

Cancer

Essayez de donner une bonne claque à vos inquiétudes, elles sont accentuées par la Lune en Sagittaire qui vous dit que rien n’est parfait, alors que vous rêveriez tout le soit ! Demandez-vous si vous avez jamais rencontré quelqu’un de parfait et ne me dites pas que votre père ou votre mère l’étaient. Peut-être selon vos critères à vous, et encore. Vous avez peur qu’il n’arrive quelque chose à un proche ? Au lieu d’attendre, prenez de ses nouvelles mais sans lui communiquer votre inquiétude.

Lion

Normalement vous devriez être bien dans votre peau, vous sentir au top de votre séduction. Toutefois, un détail pourrait vous chiffonner, comme un bouton en plein milieu du visage (c’est un exemple). N’accordez pas d’importance à ce détail qui, selon vous, ternit votre image et votre capacité à plaire. C’est totalem