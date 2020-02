À l'école des joailliers, on lapide les pierres précieuses

publié le 25/02/2020 à 10:52

Vous aimez les bijoux, les belles pierres ? On peut les découvrir à l'école des arts joailliers à deux pas de la place Vendôme à Paris. Une école ouverte à tous. Depuis huit ans, elle a formé 32.000 élèves, 48 cours sont proposés : histoire des pierres, un tour du monde des bijoux, la découverte du rubis ou la fascination du diamant.

"Qu'est-ce qu'elle brille la pierre, c'est trop beau !", s'exclame Caroline, après plusieurs heures de travail dans un petit établi sécurisé. Il ne faut prendre aucun risque, les enseignants, gémologues ou lapidaires, ces professionnels des bijoux, sont là anonymes. "Il faut respecter une certaine discrétion quand on travaille avec des matières de valeur pour ne pas qu'on vienne nous voler nos pierres", explique Dominique, le professeur.

Il faut attacher ses cheveux et enlever ses bijoux avant de s'installer sur son plan de travail et remonter son plateau pour éviter de se faire éclabousser. "Il y a de l'eau qui tombe en goutte à goutte pour humidifier la rondelle", pointe Caroline qui apprend le métier.

"Faire chanter les meules"

Elle attaque la pierre avec l'eau et entend la pierre être façonnée. "Les lapidaires, qui taillent la pierre, avaient une expression : faire chanter les meules", explique le professeur. Caroline a chaussé des lunettes loupes pour entrer dans la peau du lapidaire. Il faut y aller très doucement et la pierre commence à briller.

"On a tous une relation particulière aux bijoux. Chacun a dans sa famille un bijou fétiche, quelle que soit la valeur, la matière ou son âge", explique Marie Vallanet-Delhom, la directrice de l'école. "Les élèves vont repartir avec une pierre taillée pour pouvoir montrer ce qu'ils ont pu faire", poursuit la directrice enthousiaste.

"Ce qui me plait, c'est de voir la transformation"

"Quand on expérimente soi même, on se rend compte du savoir-faire nécessaire pour arriver à une pièce de haute-joaillerie", souligne le maître, Dominique. "Ce qui me plait, c'est de voir la transformation. Je suis subjuguée de partir d'un état brut et d’arriver à quelque chose d'extraordinaire. C'est incroyable", s'extasie Caroline.

Caroline est fière de pouvoir emporter la pierre qu'elle a façonnée Crédit : Sophie Aurenche / RTL