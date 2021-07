L'allocation de rentrée scolaire sera versée les 3 et 17 août

L'allocation de rentrée scolaire (ARS), qui aide les parents aux revenus modestes à payer cartables et autres fournitures, sera versée le 3 août à Mayotte et la Réunion et le 17 août dans les autres DOM et en métropole, a annoncé vendredi le ministère des Solidarités. "Environ 3 millions de familles, ce qui représente 5 millions d'enfants", vont percevoir cette aide dans les prochaines semaines, indiquent dans un communiqué Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'Enfance et des Familles.

Attribuée sous conditions de ressources, l'ARS s'élève cette année à 370,31 euros pour les enfants de 6 à 10 ans, 390,74 euros pour les enfants de 11 à 14 ans, et 404,28 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans. Cette aide est réservée aux parents aux revenus modestes (inférieurs annuellement à 25.319 euros pour un enfant à charge, 31.162 euros pour deux enfants à charge, 37.005 euros pour trois enfants), et dont les enfants de 6 à 18 ans sont scolarisés ou en apprentissage dans un établissement public ou privé.

Concernant Mayotte, les montants sont majorés d'environ deux euros et d'autres plafonds de ressources s'appliquent.