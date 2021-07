Vaccination : "Si on se dit qu'on attend la rentrée, ce sera trop tard", estime le Pr Fontanet

Le variant Delta poursuit sa route et gagne du terrain partout dans le monde. En France, il représente 40% des nouvelles contaminations. Selon le gouvernement et de nombreux médecins, le meilleur rempart contre cette nouvelle souche du coronavirus est la vaccination, la plus rapide possible. "Si les gens se disent 'on va attendre la rentrée', ce sera trop tard", explique au micro de RTL le professeur Arnaud Fontanet.

"Si la protection apportée par la vaccination est solide, on pourra avoir une nouvelle vague de cas sans nécessairement des formes graves avec hospitalisation. En revanche, si elle n'est pas suffisante, on pourrait avoir, plutôt vers la fin août à l'échelle de la France, une montée des hospitalisations et une remise en tension du système de santé", craint le médecin.

“Même si on se rend compte que la vaccination n'est pas efficace à 100%, elle l'est quand même à 95% contre les formes graves”, affirme également le Pr Fontanet, selon qui "il faut profiter de l'été pour se faire vacciner et être au mieux à la rentrée". "Il est gratuit et permettrait de rendre la situation beaucoup plus facile à gérer", poursuit-il, estimant que le vaccin "va devenir nécessaire dans une crise de la gravité de celle que l'on est en train de vivre".